陳漢典1個月前參加婚禮見習！　新郎張睿家「被蒙在鼓裡」喜發聲

記者黃庠棻／台北報導

女星Lulu（黃路梓茵）今（11）日宣布與陳漢典結婚喜訊，而男方剛在8月1日出席張睿家的婚禮「見習」。對此，張睿家也在兩人公布喜訊的PO文下留言「太恭喜你們了！」透過經紀人表示，自己也是在PO文公開幾個小時前知道「很驚訝但很替他們開心」。

▲Lulu、陳漢典宣布結婚。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）

張睿家與王傳一、陳漢典錄節目後變成好友，但三人私底下並不會過問唯一單身陳漢典的感情事，因此張睿家完全不知道陳漢典與Lulu在一起。他也透露今天一早收到陳漢典的簡訊，才得知小倆口的喜訊，覺得又驚又喜。

▲陳漢典日前才出席張睿家婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，40歲的張睿家與大3歲的黃安若2019年登記結婚，兩人瞞婚6年，在結婚周年紀念日8月1日舉辦婚禮，上午證婚儀式於教堂隆重舉行，中午則在飯店席開22桌，花費近300萬。當天除了陳漢典，還有蔡昌憲、黃西田、Darren等圈內好友出席。

如今，陳漢典與Lulu宣布結婚喜訊，他在8月初參加張睿家婚禮，也被開玩笑說是「見習婚禮」。