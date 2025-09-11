記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團The Stray於2014年推出數位單曲專輯《There Will Never Be Another You》正式出道，團體即將於14日舉辦演出，怎料，10日傳來噩耗，團隊裡的大哥林在旭（音譯，임재욱）長久以來與病魔對抗，最終在5日去世，團員已在7日低調送他一程，並於10日正式對外公告去世消息，令樂迷悲痛不已。

▲樂團The Stray演出倒數4天，鍵盤手成員林在昱（右）病逝。（圖／翻攝自The Stray官方臉書）



The Stray裡的大哥林在旭（音譯，임재욱）擔任鍵盤手角色，但長久以來飽受病魔折磨，他以樂觀又開朗的態度面對病況，最終還是在5日離世。樂團7日證實死訊，「和我們一起填滿舞台的珍貴成員，以及我們摯愛的鍵盤手林在旭哥哥長久時間與病魔對抗後，離開我們了。」

樂團5位成員陪在大哥林在旭身邊，「今天結束了出殯儀式，陪著他走完最後一程，現在我們送走了他，但會將哥哥深深珍藏在心裡」，成員不捨寫下，林在旭在抗病期間也從未失去開朗面貌，「以溫暖的音樂成為我們所有人的支柱，願大家為他祈禱，讓他在沒有痛苦的地方安息。」

▲樂團The Stray已經送完成員最後一程。（圖／翻攝自The Stray官方臉書）



The Stray預計在14日舉辦演唱會，突然失去重要成員，也讓歌迷哀慟不已，林在旭的女友也低調發文哀悼：「多虧了許多人溫暖的心意，讓在旭不孤單，我相信他一定會上天堂，這段時間痛太久了，盼望現在在另一個地方安然度日。」