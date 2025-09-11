《暴君》中文配音嘲笑演員發音：完全是稀爛！　對話外流韓網怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓古裝穿越劇《暴君的廚師》於8月起開播熱度居高不下，女主角潤娥每集端出新的料理都很吸睛，最新一集裡，朝鮮與明朝進行料理對決，怎料，戲外卻發生韓國演員的中文配音師嘲笑其發音，在小紅書無情評論「其他人還能湊合，這個就完全是稀爛」，諷刺文字暗指演員趙在允，引發韓網震怒。

▲▼《暴君》最新一集是朝鮮與明朝的料理對決，韓國演員親自上陣講中文，但明顯聽得出來趙在允（上圖）台詞是另外配音。（圖／翻攝自Netflix）



《暴君的廚師》明朝使節進行料理對決，演員雖是韓國出身，但每個人都為戲劇練習中文台詞，只有趙在允是另外配音。沒想到，該配音員於近日在小紅書上爆料，由於趙在允發音太生硬，導致劇組重新找人配音。

▲《暴君》中文配音員嘲笑演員發音，對話曝光惹怒韓網。（圖／翻攝自theqoo）



怎料，配音員的諷刺發言引發韓網震怒，他除了暗批趙在允「其他人還能湊合，這個（趙在允）就完全是稀爛」，還調侃「爛到在錄音棚裡第一次播放他的原音，懂中文的韓國製片人看我一愣，然後兩個人都笑噴了」，對話曝光後，引起韓網痛罵「配音員很沒職業道德」、「韓國演員不會中文是理所當然的事，為何要笑他」、「希望這位配音員被開除」。

事實上，《暴君的廚師》近期所播出的集數，由於韓國演員親自上陣講中文，雖敬業度十足，但發音確實讓中華圈劇迷看得一頭霧水，坦言「中文講得很出戲」，如今又出現配音員嘲弄韓國演員的插曲，使得相關議題備受關注，也有劇迷表示希望不要再硬加入中文橋段。