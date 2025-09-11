4個月前被問演藝圈金童玉女成真？　陳漢典「一秒對視Lulu」早放閃

記者黃庠棻／台北報導

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今日（11日）拋下震撼彈，在社群平台公開宣布「我們兩個是真的要結婚了！」讓外界驚喜又錯愕。兩人強調這並非節目效果或整人大企劃，而是認真做出的重大決定。事實上，Lulu與陳漢典在5月時一同出席舞台劇《半里長城》時，曾被當面問過是否可能在一起，當時兩人的反應如今看來相當耐人尋味。

▲黃路梓茵、陳漢典宣布結婚。（圖／記者林敬旻攝）

舞台劇《半里長城》是李國修的經典之作，在5月中旬舉辦記者會宣布演出，藝術顧問王月與導演許柏昂、演員郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、杜詩梅、大愷皆到場出席。其中，Lulu與陳漢典就被問到是「演藝圈的金童玉女」，兩人是否有可能成真，當時女方毫不猶豫地就搖頭否認。

對此，陳漢典則是維持搞笑形象反問金童玉女「是不是拿來燒的那個」，只是下一秒他就看著Lulu唱出「總有一天等到你」，歌詞最後小倆口還對視一起唱。對比4個月後兩人同時宣布結婚，如今看來也相當逗趣，先是否認再看著對方放閃。

回顧當天的訪問，王月突然其來詢問陳漢典「是不是有個交往很久的女友」，Lulu馬上主動調侃陳漢典的過往緋聞，男方也一秒接招，馬上提到「可以搜尋『陳漢典 摩鐵』」，兩人一搭一唱默契十足。

