永野芽郁不倫田中圭「曾脫口叫錯名」　他真實反應曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星永野芽郁在今年4月才剛爆出醜聞，疑似介入田中圭的婚姻，並同時與韓星金武俊搞曖昧。沒想到，風波尚未平息，她10日又因成為坂口健太郎的第三者，引發各界議論，還被爆料曾在田中圭面前叫錯名字。

▲永野芽郁再爆曾成為坂口健太郎的小三。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official、sakaguchikentaro）

根據日媒《週刊文春》報導，永野芽郁和坂口健太郎在2022年中旬於PRADA主辦的餐會上重逢，此後關係逐漸變得親密，女方甚至一度對朋友說「我們要結婚了，就算被人發現也沒關係」。不過，坂口在去年春天向化妝師女友承認劈腿，永野也因此收到正宮的電話警告，兩人的關係就此劃上句點。

到了同年秋天，永野芽郁便和坂口健太郎的同門師兄田中圭發展不倫戀，不過，她似乎還對坂口難以忘懷。田中的熟人透露，永野某次喝得太醉，竟對著田中喊「健醬」，「田中因為知道她與坂口過去的關係，只能裝作鎮定，說『我不吃醋啦』。永野則急忙解釋是因為『舌頭打結』才喊錯。」

▲永野芽郁在4月被爆和田中圭搞不倫戀。（圖／翻攝自X）

此外，坂口健太郎的女友與田中圭也曾有交集。據經紀公司相關人士表示，坂口的女友曾擔任田中的化妝師，在田中與永野的不倫戀新聞爆出後，雙方仍保持合作關係。

坂口健太郎在2015年因和永野芽郁合作《俺物語！！》結識，隔年爆出與女星高畑充希交往。不過，日媒《東京體育報》在2020年便曾報導過，高畑因不滿男友和永野的關係太好，因此將對方列為「共演NG（拒絕同台）」的對象。

此前，永野芽郁透過經紀公司承認曾與坂口健太郎交往，但並不知道男方有女朋友。而坂口的老闆則表示，目前坂口健太郎已決定徹底斷開化妝師女友，也已經搬離同居的公寓。

▲坂口健太郎和永野芽郁都承認交往過，坐實三角戀關係。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official）