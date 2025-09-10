ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王力宏傳有新歡！長髮妹身份遭起底
營養師教你「吃對食物」對抗黑眼圈
S.H.E無預警合體了！宣布重磅喜訊
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 李英愛 李多慧 林襄 李芷霖 蘿莉塔 華千涵 白敬亭

JUN醬弄丟永久居留證！　心死報案結局神反轉：台灣真的很安全

記者王靖淳／綜合報導

日本YouTuber Jun醬（變態先生）原是「三原JAPAN」的一員，他在今年4月拿到中華民國永久居留證，不過今（10）日卻在頻道上傳新影片，分享自己弄丟永久居留證到找回來的過程，同時也欣慰表示：「覺得台灣真的很安全。」

▲JUN醬。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

▲JUN醬弄丟永久居留證。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

影片一開始，Jun醬表示自己一個放有永久居留證、健保卡及多張信用卡的LV錢包，在台北市林森北路一帶不慎遺失，讓他心急如焚。他透露當時為了幫朋友買東西，在店家與集合點之間，走路不到一分鐘的路程中，疑因匆匆走路而不慎弄丟錢包。由於該錢包是朋友送他的禮物，不但價值不菲，外觀也超顯眼，讓他感到相當絕望，認為這次大概是回不來了，並自責自己太過鬆懈，只能當作是交學費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲JUN醬。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

▲JUN醬找回錢包。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

在JUN醬心死地前往派出所報案，並開始處理停卡、補辦證件等手續後，這起遺失案，竟迎來「神逆轉」。JUN醬更新後續表示，就在他準備前往移民署的途中，突然接到一通電話，告知已找到他的錢包。原來，這起事件的「兇手」，並非路上的有心人士，而是他前一天「一起喝酒、要碰面的那位朋友，不小心把我的錢包放進他的包包裡。」更烏龍的是，這位迷糊的友人，竟在隔天一早，就帶著JUN醬的錢包，一起搭飛機回去日本。

▲JUN醬。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

▲JUN醬覺得台灣很安全。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

雖然找回錢包過的程一波三折，還意外地多了一趟「日本行」，但JUN醬也在影片最後，分享這起事件最讓他感動的部分。他表示，當他將錢包遺失的消息發布在社群後，竟有「大概八九成的人都說，自己也掉過，但最後都有找回來。」這些來自網友們的回饋，也讓他深刻地體會到台灣社會的良善，並讓他感動地直呼：「我更覺得台灣真的很安全，東西掉了，找回來的機率很高。」

▲JUN醬。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

▲JUN醬找回永久居留證。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

JUN醬三原JAPANYouTuber

推薦閱讀

快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

快訊／小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

7小時前

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

12小時前

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

9/9 16:45

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

6小時前

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選！　昔隨媽媽登節目「美貌全遺傳」

22小時前

快訊／謝欣穎承認分手！拜了王柏傑　「我跟他已經沒有聯絡了」

快訊／謝欣穎承認分手！拜了王柏傑　「我跟他已經沒有聯絡了」

3小時前

張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關…只為了陪伴她

張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關…只為了陪伴她

12小時前

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

1小時前

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

起底小禎帥男伴「廚男天菜」！9年前神預言　IG連連放閃

11小時前

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

10小時前

S.H.E無預警合體了！　驚天宣布「重磅喜訊」粉嗨炸

S.H.E無預警合體了！　驚天宣布「重磅喜訊」粉嗨炸

6小時前

李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

22小時前

熱門影音

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD
IU到台灣了！　入境喜收小泡芙

IU到台灣了！　入境喜收小泡芙
家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」
王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

看更多

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前10

《用九柑仔店》張軒睿送走阿公林義雄　憶6年前他敬業「兩腳水腫」

28分鐘前1

JUN醬弄丟永久居留證！　心死報案結局神反轉：台灣真的很安全

1小時前0

JKF李尾巴大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光卻意外圈粉

1小時前0

前女團成員單飛開唱「昔日隊友都來了」　淚崩：有人買票就會繼續唱

1小時前85

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

1小時前11

孫生女友放送泡澡片！　「整片肉色被看光」事業線現形

1小時前0

捷運盃街舞大賽20週年！　GX、HUR+、babyMINT齊聚燃炸舞台

1小時前179

國民爺爺過世享耆壽90歲　曾演《人選之人》王淨阿公眼神逼哭人

1小時前0

大愛新戲跟「潤娥主演」韓劇《暴君的主廚》有巧合！細節內容公開

1小時前21

郁方兒買車要求「後座能打平」　尪聽完秒變臉：你想幹嘛？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」
    7小時前1817
  2. 江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵
    12小時前6893
  3. 吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！
    9/9 16:453814
  4. Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」
    6小時前249
  5. 李英愛14歲女兒參加偶像徵選
    22小時前6
  6. 快訊／謝欣穎認了和王柏傑分手！
    3小時前2414
  7. 張惠妹傳無限期停工！　唱完「大師兄」引退賽閉關
    12小時前6
  8. 《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲
    1小時前165
  9. 起底小禎帥男伴「廚男天菜」！
    11小時前84
  10. 張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」
    10小時前165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合