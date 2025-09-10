JUN醬弄丟永久居留證！　心死報案結局神反轉：台灣真的很安全

記者王靖淳／綜合報導

日本YouTuber Jun醬（變態先生）原是「三原JAPAN」的一員，他在今年4月拿到中華民國永久居留證，不過今（10）日卻在頻道上傳新影片，分享自己弄丟永久居留證到找回來的過程，同時也欣慰表示：「覺得台灣真的很安全。」

▲JUN醬弄丟永久居留證。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

影片一開始，Jun醬表示自己一個放有永久居留證、健保卡及多張信用卡的LV錢包，在台北市林森北路一帶不慎遺失，讓他心急如焚。他透露當時為了幫朋友買東西，在店家與集合點之間，走路不到一分鐘的路程中，疑因匆匆走路而不慎弄丟錢包。由於該錢包是朋友送他的禮物，不但價值不菲，外觀也超顯眼，讓他感到相當絕望，認為這次大概是回不來了，並自責自己太過鬆懈，只能當作是交學費。

▲JUN醬找回錢包。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

在JUN醬心死地前往派出所報案，並開始處理停卡、補辦證件等手續後，這起遺失案，竟迎來「神逆轉」。JUN醬更新後續表示，就在他準備前往移民署的途中，突然接到一通電話，告知已找到他的錢包。原來，這起事件的「兇手」，並非路上的有心人士，而是他前一天「一起喝酒、要碰面的那位朋友，不小心把我的錢包放進他的包包裡。」更烏龍的是，這位迷糊的友人，竟在隔天一早，就帶著JUN醬的錢包，一起搭飛機回去日本。

▲JUN醬覺得台灣很安全。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

雖然找回錢包過的程一波三折，還意外地多了一趟「日本行」，但JUN醬也在影片最後，分享這起事件最讓他感動的部分。他表示，當他將錢包遺失的消息發布在社群後，竟有「大概八九成的人都說，自己也掉過，但最後都有找回來。」這些來自網友們的回饋，也讓他深刻地體會到台灣社會的良善，並讓他感動地直呼：「我更覺得台灣真的很安全，東西掉了，找回來的機率很高。」

▲JUN醬找回永久居留證。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）