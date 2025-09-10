U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

記者蔡琛儀／台北報導

「2025 潮臺北 TRENDY TAIPEI」系列活動圓滿落幕！TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）與衍伸的 JAM JAM ASIA（JJA）吸引超過8.5萬人次到訪，匯聚60多個國內外唱片廠牌與音樂節品牌，並有逾70組海內外卡司現場演出，成為2025最受矚目的娛樂盛事。

▲▼齊豫、林強出攤辦簽名會。（圖／北流提供）

TMEX兩大免費舞台「OPEN UP!」與「Echo Stage」吸睛，原創音樂人與偶像團體輪番登場。KAXA、黃稚嘉摎少女卡拉、wann、黃若欣、薛恩等新聲歌手接力演出，展現多元風格；AcQUA源少年、U:NUS、八十八顆芭樂籽等團體舞台亦精彩，粉絲熱烈應援，氣氛爆棚。U:NUS團長高胥崴當天雖因音樂劇演出未能到場，團員表示：「雖然胥崴今天不在，但希望大家的聲音能代替他完成這場演出。」他們也透露10月會先推出全新歌曲，明年發專輯的好消息。

品牌展覽同樣亮眼，匯聚華研、相信、滾石、顏社、StreetVoice及環球、索尼、華納等國際品牌。嘻哈廠牌顏社開放簽名拍照，滾石邀齊豫、辛曉琪與粉絲近距離互動；華納則展出跨界企劃「如果我是外星人，你會愛我嗎？」，吸引Z世代樂迷熱議。

▲U:NUS演出。（圖／北流提供）

海外品牌波麗佳音、a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”吸睛，現場粉絲熱烈交流。全新音樂實境節目《樂團祭》也首度曝光，打破傳統選秀模式，以音樂決勝高下，助力臺灣新生代樂團站上國際舞台。北流TMEX結合舞台、展覽與JJA卡司，完整呈現亞洲音樂多元樣貌，成為2025年度娛樂盛典。