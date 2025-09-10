快訊／謝欣穎承認分手！拜了王柏傑　「我跟他已經沒有聯絡了」

記者蕭采薇／台北報導

謝欣穎10日出席腕錶活動，被問到王柏傑在月底生日，是否會提前準備禮物。沒想到她直接回應：「我和他已經沒有聯絡了。」嚇壞現場媒體。記者進一步追問：「是分手了嗎？」她坦白承認：「對！已經一、兩個月了。」而被問到先前PO出的鑽戒照，謝欣穎聳聳肩說：「那不代表什麼啊。」

▲謝欣穎出席活動，承認已經分手。（圖／記者徐文彬攝）

訪問開始，記者先是關心，謝欣穎是否有看了王柏傑的新片《96分鐘》，並轉述網友大讚王柏傑飾演的物理名師「全片最帥」。謝欣穎卻是露出尷尬神情說：「我沒有看耶。」後續問到生日禮物話題，才承認已經分手，也大方表示：「我現在很好啊。」

▲謝欣穎出席名錶活動。（圖／記者徐文彬攝）

她先前出席影集《沈默的審判》記者會時，被問到感情狀態，還大方回應：「還有交往。」不過今謝欣則說：「那是之前的事了。」之後對於男方不願再多談。而記者會上被問到近期興趣，她表示喜歡編織，會親手編織帽子等飾品送給家人，唯獨沒提到男友。

▲謝欣穎承認已經和王柏傑分手。（圖／翻攝自IG）



謝欣穎也表示，近期喜歡上看月亮，也提到遛狗時「偶爾會抬頭看看」，顯然當時王柏傑送的愛犬，目前仍由謝欣穎在照顧。她也笑說，時間是奇妙的東西，例如當天活動主持人劉容嘉，兩人曾經是同一家經紀公司的模特兒，「一下子20幾年就過了，但容嘉都沒有變欸。」至於提到中秋節，她也表示，會希望和家人一起度過。