S.H.E無預警合體了！　驚天宣布「重磅喜訊」粉嗨炸

▲Ella將展開個人首次演唱會「It’s Me艾拉主意」巡迴演唱會。（圖／勁樺娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺今年邁入出道24週年，9日無預警在社群宣布重大喜訊，將展開個人首次演唱會「It’s Me艾拉主意」巡迴演唱會，開唱城市、時間都仍在保密，Ella先邀請Selina與Hebe兩位好姐妹現身力挺合體拍影片力挺，三人一開場就興奮大喊：「我們是S.H.E！」Selina率先獻上愛語：「恭喜妳！妳好棒喔！」Ella充滿感動：「人生大事就需要你們來幫我出點主意！」

▲▼Ella找來好姐妹拍影片出主意。（圖／勁樺娛樂提供）



Hebe聽聞後吐槽：「妳真的很沒有主意耶！演唱會都叫艾拉主意了，還要請別人幫忙出主意，就讓我們來幫妳出點餿主意吧！」Selina則無厘頭拋出一個「臉不要抽動」的主意，爆料Ella緊張時會出現此特殊現象，雙頰的臉部肌肉會不停抽動：「希望妳在舞台上(臉頰肌肉)這邊不要這樣抽動，因為我每次都在VIP，我們就在隔壁看著彼此，我就覺得怎麼這麼好笑。這個主意很好吧。」

此話一出讓三人噴笑到不行，只見Ella無奈崩潰：「妳把這種糗事情講出來！」 姊妹們好交情流露，Hebe接著補槍：「妳真的找錯人出主意，因為我們出的都是餿主意，要請導播到時候拍很近很近的肌肉，看她有沒有真的放鬆。」Ella苦笑：「妳們根本不是出主意，妳們這是掀我的底，這不是任何主意，謝謝我兩位好姐妹，我要趕快來收拾這一切，要不然我不知道她們又要爆什麼料了。」

Selina給予溫暖打氣：「享受自己的舞台，享受妳跟愛妳的粉絲們之間的那個互動，妳們彼此的感動還有愛的傳遞，一切成功！」Hebe則表示：「祝福妳可以享受這個屬於自己的全新演唱會！」Ella獲得滿滿正能量，開心邀約：「我努力，到時候我就包一台飛機，帶妳們全家大小一起來看演唱會，妳們會來嗎？」Hebe幽默打趣回應：「看飛機是什麼型號？」讓三人再度笑瘋。

