《星期三》溫斯院長回歸演死人也是極度優雅　第2季保密到差點沒朋友

Netflix《星期三》（Wednesday）第2季有許多劇情轉折，其中被保密到家的，就是第一季結尾陣亡的溫斯院長，竟然再次登場！這件事情被當成頭號祕密，直到第2季後半部在雪梨展開宣傳時，女星關朵琳克莉絲蒂（Gwendoline Christie）才出面證實，可以說讓許多粉絲驚訝到不行！

但是關朵琳本人卻笑說，她從影以來拍過很多都需要保密到家的戲，像是《STAR WARS：原力覺醒》、《冰與火之歌：權力遊戲》，以及《人生切割術》等等，可是都比不上《星期三》，「他們想讓觀眾在毫無預期的情況下，以全新的角度來欣賞這部劇。所以我已經習慣了。但這次，我必須說，感到有點壓力，因為很多人都在問我是否會回歸，而我必須說『不會』。就是這樣。」

可是她也覺得，可以秘密參與這樣的作品，把全部的人都矇騙過去，不得不說有些成就感，「但從另一方面來看，其實這種保守祕密的感覺非常令人興奮。這是一個很棒的祕密，因為達成了一個我真正想做的事情，那就是重新詮釋這個角色，回到這部劇，並再次與導演提姆波頓（Tim Burton）合作。所以，沒錯，很多朋友都跑來對我說：『妳騙了我。』這是我以前從未做過的事。所以誰知道他們是否還想當我的朋友。」

不過即使是同一個角色，溫斯院長到了這一季還是有些不同，畢竟她已經死了，就是一個鬼魂（當初很多粉絲都推論，因為溫斯院長會變形，所以第一季結尾掛掉的，可能是另外一個人。錯，掛掉的就是她本人。），所以演一個鬼魂、而且觀眾很熟悉此人活生生的模樣，不得不說也是一種挑戰，關朵琳說，「我從來沒有演過一個死人，甚至沒想過要扮演一個死人會是什麼樣子。我覺得在我們的世界中，越來越意識到自己的生命有限，但對此仍然沒有答案。我們不知道如何創造一個好的死亡，也不知道在肉身的體驗結束後，會是什麼樣的東西在等著我們。」

她為此認真思考過，當溫斯院長不再是奈落學院的院長後，應該會有什麼轉變，「她可能會變得更輕鬆。而以一個靈魂導師、一個鬼魂的身分回來，會是一種更輕鬆的體驗，但也會讓她變得更脆弱、更情緒化，並擁有更高的敏感度。因此，她的情緒起伏會更大。」她強調，這不光只是接續第一季的結尾繼續演下去，也不光只是再次扮演同一個角色，而是「既有所不同，但某些概念又有所相同。」

然而回到《星期三》的拍攝現場，再次走入奈洛學院的場景，關朵琳克莉絲蒂說接下來發生的，是自己從來沒有意料過的，就是溫斯院長在死後又回到了學校，但是沒人能看得到她，當然就在嬉鬧之間，一件T恤丟了過來，不偏不倚打中她；正確地說，這件T恤穿過了她的靈魂，「我已經完全沉浸在角色裡了，以至於那場戲讓我哭了。她非常失望她將生命奉獻給那所學校，但似乎沒有人在乎她的死，也沒有人在乎她為學校所做的一切。她總是熱愛那所學校，它是她的希望燈塔，她希望藉此將更進步、更包容的態度帶給世界，灌輸給學生們一種對自己被排斥的身分的真實感，同時也接受世界上的差異，鼓勵他們找到自己與他人之間的相似之處。而所有這一切，都被一個自稱是教育家、實則像是馬戲團叫賣員的朵特院長給毀了，她立刻就能看出來，這個人根本不關心學校，只是為了自己的目的而利用它。她非常擔心學生的福祉。」

很有趣的是，第一季的溫斯院長在外表上，有著搶眼的紅唇，充滿了迷人活力與生命力，第二季出場時就少了這個關鍵設定，關朵琳解釋，「她的臉色變得更加蒼白，過去儼然只是一種輪廓，她的那份力量被剝奪了，儘管她天生就是一個非常優雅的女人。當年她在奈洛學院就讀時，大家都公認魔蒂女第一、她是第二。因為這樣，反而會激發出創意。如果能夠茁壯成長，會變得非常有自我創造的能力。」

最後關朵琳克莉絲蒂，總結了溫斯院長從第一季到第二季的魅力，也是觀眾很喜歡這個角色的關係，「我想這也說明了這個角色既渴望被接受、並與人有所連結，同時又有一種與生俱來的權威感。而在這一切之下，有很多脆弱、力量、智慧，以及一些純粹基於邏輯，而沒有個人情緒的策略時刻。但這其中有著一種真正的優雅，不是嗎？那種隱藏的深度。我確實喜歡角色有隱藏的深度，因為這些深度就像迷宮一樣，讓你可以探索作為人類所有光明與黑暗、以及不同的層次。」

