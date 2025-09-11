ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu和陳漢典結婚了！「不是整人」
分手後「最愛暗中關注前任」TOP4 星座
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 王淨 小禎 Alan 周思潔 Sandy 吳姍儒 李英愛

《星期三》溫斯院長回歸演死人也是極度優雅　第2季保密到差點沒朋友

關朵琳克莉絲蒂在《星期三》第二季再次演出溫斯院長，儘管第一季結尾她領了便當，但是，這是《星期三》！（Netflix提供）

▲關朵琳克莉絲蒂在《星期三》第二季再次演出溫斯院長，儘管第一季結尾她領了便當，但是，這是《星期三》！（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix《星期三》（Wednesday）第2季有許多劇情轉折，其中被保密到家的，就是第一季結尾陣亡的溫斯院長，竟然再次登場！這件事情被當成頭號祕密，直到第2季後半部在雪梨展開宣傳時，女星關朵琳克莉絲蒂（Gwendoline Christie）才出面證實，可以說讓許多粉絲驚訝到不行！

但是關朵琳本人卻笑說，她從影以來拍過很多都需要保密到家的戲，像是《STAR WARS：原力覺醒》、《冰與火之歌：權力遊戲》，以及《人生切割術》等等，可是都比不上《星期三》，「他們想讓觀眾在毫無預期的情況下，以全新的角度來欣賞這部劇。所以我已經習慣了。但這次，我必須說，感到有點壓力，因為很多人都在問我是否會回歸，而我必須說『不會』。就是這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就算演死人也是極度優雅　《星期三》溫斯院長第2季保密到差點沒朋友

▲愛瑪梅耶斯（左起）、珍娜奧蒂嘉、關朵琳克莉絲蒂、導演提姆波頓，一起出席《星期三》第二季雪梨記者會活動，向大家宣告，溫斯院長回來了。（Netflix提供）

可是她也覺得，可以秘密參與這樣的作品，把全部的人都矇騙過去，不得不說有些成就感，「但從另一方面來看，其實這種保守祕密的感覺非常令人興奮。這是一個很棒的祕密，因為達成了一個我真正想做的事情，那就是重新詮釋這個角色，回到這部劇，並再次與導演提姆波頓（Tim Burton）合作。所以，沒錯，很多朋友都跑來對我說：『妳騙了我。』這是我以前從未做過的事。所以誰知道他們是否還想當我的朋友。」

不過即使是同一個角色，溫斯院長到了這一季還是有些不同，畢竟她已經死了，就是一個鬼魂（當初很多粉絲都推論，因為溫斯院長會變形，所以第一季結尾掛掉的，可能是另外一個人。錯，掛掉的就是她本人。），所以演一個鬼魂、而且觀眾很熟悉此人活生生的模樣，不得不說也是一種挑戰，關朵琳說，「我從來沒有演過一個死人，甚至沒想過要扮演一個死人會是什麼樣子。我覺得在我們的世界中，越來越意識到自己的生命有限，但對此仍然沒有答案。我們不知道如何創造一個好的死亡，也不知道在肉身的體驗結束後，會是什麼樣的東西在等著我們。」

她為此認真思考過，當溫斯院長不再是奈落學院的院長後，應該會有什麼轉變，「她可能會變得更輕鬆。而以一個靈魂導師、一個鬼魂的身分回來，會是一種更輕鬆的體驗，但也會讓她變得更脆弱、更情緒化，並擁有更高的敏感度。因此，她的情緒起伏會更大。」她強調，這不光只是接續第一季的結尾繼續演下去，也不光只是再次扮演同一個角色，而是「既有所不同，但某些概念又有所相同。」

然而回到《星期三》的拍攝現場，再次走入奈洛學院的場景，關朵琳克莉絲蒂說接下來發生的，是自己從來沒有意料過的，就是溫斯院長在死後又回到了學校，但是沒人能看得到她，當然就在嬉鬧之間，一件T恤丟了過來，不偏不倚打中她；正確地說，這件T恤穿過了她的靈魂，「我已經完全沉浸在角色裡了，以至於那場戲讓我哭了。她非常失望她將生命奉獻給那所學校，但似乎沒有人在乎她的死，也沒有人在乎她為學校所做的一切。她總是熱愛那所學校，它是她的希望燈塔，她希望藉此將更進步、更包容的態度帶給世界，灌輸給學生們一種對自己被排斥的身分的真實感，同時也接受世界上的差異，鼓勵他們找到自己與他人之間的相似之處。而所有這一切，都被一個自稱是教育家、實則像是馬戲團叫賣員的朵特院長給毀了，她立刻就能看出來，這個人根本不關心學校，只是為了自己的目的而利用它。她非常擔心學生的福祉。」

很有趣的是，第一季的溫斯院長在外表上，有著搶眼的紅唇，充滿了迷人活力與生命力，第二季出場時就少了這個關鍵設定，關朵琳解釋，「她的臉色變得更加蒼白，過去儼然只是一種輪廓，她的那份力量被剝奪了，儘管她天生就是一個非常優雅的女人。當年她在奈洛學院就讀時，大家都公認魔蒂女第一、她是第二。因為這樣，反而會激發出創意。如果能夠茁壯成長，會變得非常有自我創造的能力。」

最後關朵琳克莉絲蒂，總結了溫斯院長從第一季到第二季的魅力，也是觀眾很喜歡這個角色的關係，「我想這也說明了這個角色既渴望被接受、並與人有所連結，同時又有一種與生俱來的權威感。而在這一切之下，有很多脆弱、力量、智慧，以及一些純粹基於邏輯，而沒有個人情緒的策略時刻。但這其中有著一種真正的優雅，不是嗎？那種隱藏的深度。我確實喜歡角色有隱藏的深度，因為這些深度就像迷宮一樣，讓你可以探索作為人類所有光明與黑暗、以及不同的層次。」

更多鏡週刊報導
許瑋甯笑讚兒子像「彌勒佛」　甜曝小名「寶寶」笑喊：只有我能叫
AKB48 Team TP歡慶7週年　將5千張專輯交到粉絲手中
《回魂計》飆戲太逼真！李心潔哭到崩潰　靠禪修放下怨氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊星期三影集Gwendoline Christie

推薦閱讀

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：開心找到最有默契地彼此

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：開心找到最有默契地彼此

8小時前

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！　吳宗憲牽她手入場

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！　吳宗憲牽她手入場

8小時前

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

3小時前

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！　對話截圖曝光

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！　對話截圖曝光

8小時前

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

2小時前

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！他早知情：總算可以大口呼吸

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！他早知情：總算可以大口呼吸

8小時前

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心　「康熙」同步發聲「終於有人陪漢典回家了」

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心　「康熙」同步發聲「終於有人陪漢典回家了」

7小時前

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　早秘戀陳漢典：走投無路才選他

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　早秘戀陳漢典：走投無路才選他

7小時前

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

9/10 08:58

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

8小時前

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！　陳漢典求婚「眼神全是寵溺」

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！　陳漢典求婚「眼神全是寵溺」

8小時前

Lulu無預警嫁給陳漢典！　前男友阿達「嚇到結巴」送祝福：禮金怎麼包

Lulu無預警嫁給陳漢典！　前男友阿達「嚇到結巴」送祝福：禮金怎麼包

8小時前

熱門影音

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？

屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥

許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」
IU到台灣了！　入境喜收小泡芙

IU到台灣了！　入境喜收小泡芙
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

傅孟柏演殺人魔「下秒看超音波照XD」　李心潔太會打：不想在這個年紀轉型

傅孟柏演殺人魔「下秒看超音波照XD」　李心潔太會打：不想在這個年紀轉型

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

蔡健雅奪金曲卻被說「沒有人要妳了」　陷低潮移居台灣：很多肯定在這發生

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

看更多

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前10

結婚快1年...玖壹壹洋蔥開心宣佈新身份！　興奮揭心情：會好好練習

21分鐘前0

丈夫下藥迷昏妻子！十年招攬逾80名爛男施暴　受害者拒匿名「勇敢揭真相」

34分鐘前20

見證紅色高棉歷史　柬埔寨名導潘禮德宣布來台

50分鐘前53

Lulu、陳漢典閃婚嚇壞全台　李千娜不忍跟進…宣布好消息！

56分鐘前10

山形瑞秋遭摯愛離世打擊！聽力喪失、病痛發作仍強撐　新作「全砸巡演收入」

1小時前0

柯泯薰《河鰻》跨足演戲「赤裸掰開」身心　潘綱大潮間帶全裸靠膠帶護體

1小時前20

不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　ZB1首度舉辦台灣專場演出

1小時前0

鳳小岳《陌路兄弟》棄男神形象！戴老花眼鏡當菇農　攜2異母兄弟環島爭產

2小時前256

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

2小時前60

鼓鼓被Lulu、陳漢典閃婚嚇壞：保密得太好！　首揭婚禮進度

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！
    8小時前23496
  2. LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！
    8小時前5425
  3. 陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」
    3小時前4017
  4. Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！
    8小時前388
  5. 《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲
    2小時前486
  6. Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！
    8小時前2811
  7. 陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲
    7小時前5213
  8. Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典
    7小時前227
  9. 張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」
    9/10 08:58185
  10. 證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少
    8小時前249
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合