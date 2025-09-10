張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

▲張惠妹豪砸1.2億元買下新北市新店山區佔地逾500坪的豪宅，希望讓媽媽享受同住的愜意生活。



圖文／鏡週刊

阿妹是演藝圈中有名的孝女，曾在老家台東的飯店，砸下超過200萬元，席開66桌，為媽媽慶祝80歲大壽；還因張媽媽不習慣住在台北市區，為了讓媽媽享受同住的愜意生活，她便花1.2億元買下新北市新店山區佔地逾500坪的豪宅，還直呼：「終於在台北找到像台東的家。」

▲不管工作有多忙，張惠妹都會在母親節時趕回台東，與張媽媽共度佳節。（翻攝自張惠妹臉書）



她曾分享媽媽逛花園的背影，並感性地說：「只想跟著妳、看著妳。」只是習慣在台東生活的張媽媽，還是無法完全適應台北的生活，每每跟著女兒住個2、3天，就吵著要回台東，儘管如此，阿妹買下的所有房子，都會幫媽媽準備孝親房。

▲張惠妹（中）相當關注台東部落老家，曾舉辦「阿密特盃籃球聯誼賽」，還親自開球。（翻攝自張惠妹臉書）



阿妹透露，張媽媽是個不愛說話的人，錄製單曲〈Katsu〉時，母女倆難得在錄音室裡談心，張媽媽話匣子一開，用卑南語說了許多話，大部分都是對女兒的叮嚀和訓示。阿妹說：「媽媽要我做人謙虛，因為現在的成功，其中有許多人的幫助和支持，也是一種幸運，所以那天一有機會和她說話，媽媽就說了好多好多，句句都很嚴肅。」



