江祖平「有個底迪陪還不錯」卻上賊船！至今仍失眠：老花眼才交往

▲本刊今年2月曾經在深夜拍到江祖平與龔益霆準備去友人家打牌的畫面，當時互動顯示正在熱戀中。



圖文／鏡週刊

江祖平控前男友、前三立資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵偷拍、家暴偷吃性騷擾其他女性一案；日前她接受本刊專訪，透露自己至今幾乎無法入眠，也食不下嚥。至於外界好奇當初江祖平為何自豪過往情史，如今卻栽在龔益霆如此「恐怖渣男」，她也回應了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，江祖平因為龔美富、龔益霆知道自己家的地址，日常生活陷入恐慌，擔憂人身安全，也收到莫名且詭異的簡訊，而且就連外送也不敢點。睡不好的江祖平，有朋友擔心她是否進食？需不需要幫忙送餐？結果她也根本食不下嚥。

▲江祖平提供房門被龔益霆打出凹洞的畫面，她也曾被對方多次暴力相向，包括拉扯頭髮、掐脖子、打巴掌，肩胛骨也受過傷。（江祖平提供）



除此之外，雖然江祖平說是因「老花眼」才跟龔益霆交往，但當初兩人真的是因為喝酒、打牌漸漸熟悉，男的又很積極追求，那時單身頗久的她，也覺得身邊有個底迪陪還不錯。沒想到兩人真的相處之後非常不合，最後關係才會演變成為現在這樣。

由於不知情的部分網友猜測，江祖平是不是因為龔益霆他爸是三立資深副總才交往？不過就如她的臉書轉發貼文形容，江祖平「不怕得罪電視台高層，選擇把真相說出來。她不是第一個，卻是最敢的那個。很多人以為，這是因為她『個性豪爽、講話直』，但其實背後真正的原因是她有錢！」

▲當初龔美富以三立戲劇總監製的身分，出席三立《戲說台灣—燈媽祖》歡慶五千集記者會，他跟江祖平也是舊識，甚至比跟龔益霆認識得早。



友人向本刊透露，事實上，一群人吃喝玩樂，年紀小江祖平22歲的龔益霆確實消費都被其他人付掉了，曾經請過客的大概就是幾百元的酒錢；更令江祖平切心的是自己曾寄送包含七夕水杯與平安鑰匙圈的包裹，但失望對方連一句謝謝都沒有，難怪她附上笑臉符號開酸：「更不用提牠會跟我道歉了。龔益霆！！謝謝您！！」

▲江祖平決定公布龔益霆的身分時，其實內心頗為掙扎。（翻攝自江祖平Threads）



有趣的是，龔益霆向約砲對象自豪「妳男朋友月收沒10萬就請他離開吧！妳來找我」，江祖平則是親自回應回嗆：「你（龔益霆）要確定餒…目前受過最貴一雙NB球星謝唉湯姆福特的白麝香是一開始就欠我的。所以你有10萬可養女生？？？！！！」雖然看文字不知她明確指的是啥商品，但打臉前男友打得啪啪作響。

▲龔益霆在Threads發聲明，不僅先揭露自己與江祖平的情侶關係，還有意將她「抹瘋」。（翻攝自龔益霆Threads）



★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼 江祖平憂不雅影片曝光

「受害的不只她！」藝人家暴風波多 男網紅驗傷申請保護令

打官司不為錢！ 男星遭侵權賠償金全捐慈善單位