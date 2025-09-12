贈票／《轟吧！全壘打》熱血開演！新聞雲APP限時抽

活動小組／綜合報導

▲ETtoday免費抽票！《轟吧！全壘打》棒球音樂劇門票，棒球迷必追！（圖／活動小組）

2025最熱血的《轟吧！全壘打》棒球音樂劇即將在臺北城市舞台登場！由 AM創意製作，集結《Musical TARU! 恐龍復活了！》、《綠野仙蹤》等AM創意人氣劇作的黃金設計群，帶領大小觀眾進入炙熱又歡樂的球場。結合運動精神、親子教育與劇場魅力，打造一齣讓全家人都熱血沸騰的棒球音樂劇！ETtoday特別邀請大家下載並開啟新聞雲APP，立刻登記，就有機會免費觀賞年度最強棒球主題音樂劇——《轟吧！全壘打》！

為了捕捉棒球運動的精髓，特別邀請由周思齊創辦的「球芽基金」跨界合作，將退役球員的寶貴經驗與不滅熱忱，灌注到舞台表演中。在籌備過程中，由多位退役職棒明星球員親自指導大小演員們的跑壘、揮棒、投球及守備動作，讓每一個動作都充滿真實的力與美。這不僅是表演，更是對運動家精神最深刻的致敬，也是一場關於「團結合作，做對的事」的世代傳承。



新聞雲App特別推出限時抽票活動，粉絲們只要跟著簡單三步驟，就有機會免費進場觀賞：



抽！轟吧！全壘打棒球音樂劇門票 贈票活動



● 活動時間：即日起至2025/9/17 23:59

● 活動獎項：一人中獎，三人同行

每組3張(價值1600元/張 * 3張 = 4800元/組)、共抽出12組。

● 演出地點：臺北市藝文推廣處城市舞台（台北市八德路三段25號）

● 抽獎場次/組數：

- 9/20（六）10:30 （6組）

- 9/20（六）15:00 （3組）

- 9/21（日）10:30 （3組）

（場次安排將以主辦單位最終公告為準）

● 活動辦法：

1️⃣ 下載並開啟新聞雲APP，登入 ETtoday 會員並綁定東森購物會員參加活動。

2️⃣ 前往APP活動頁面回答問題，並填寫正確個人資料。

3️⃣ 即可獲得抽票資格，還可透過個人邀請碼邀請親友，一起提升中獎機率！

▲簡單三步驟！抽《轟吧！全壘打》棒球音樂劇門票，一人中獎，三人同行！（圖／活動小組）

● 得獎公告：

2025/9/18 於 App活動頁面公布，並以簡訊通知得獎者。

（請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於兌獎時間內，依據得獎信件說明完成兌獎程序，逾期或資料錯誤者將視同放棄資格。）

※ 主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位公告為準。

