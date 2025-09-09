劉品言曝「彌月禮試吃第3輪」　懷孕7個月身材曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言與連晨翔今年6月公開結婚及懷孕的消息，喜獲一票粉絲及圈內好友留言祝福，懷孕7個多月的她，最近發文透露彌月禮已經試吃到第三輪，為此她笑說：「孕婦吃很好，好像也有點怕太好。」

▲劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言發文分享近期的孕期生活，不但身心靈獲得極佳的照料，更收到來自各界的滿滿關愛。她在文中開心地表示，「孕婦吃很好」，但似乎又因補得太好，而有了甜蜜的煩惱，她笑稱：「好像也有點怕太好。」除了食慾不錯，她也相當注重精神層面的充實，透露最近迷上人類圖課程，因為覺得很好玩，在動腦之餘，也不忘提醒自己要「補寶寶跟我的腦」，生活過得相當充實。

▲劉品言自爆吃三輪彌月禮。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言在文中提到，她收到的「彌月禮試吃已經第三round 了」，進度嚴重超前，讓她哭笑不得。對於各家廠商的厚愛，她也滿懷感恩地表示：「感謝各廠商的愛戴，愛生父也愛著我很感恩」，並形容廠商的愛真甜蜜。除了在飲食及心靈上，為寶寶做好準備，劉品言對於孕期中的身材管理，也絲毫沒有鬆懈。她在文末向粉絲們喊話，自己將會「繼續努力動起來，運動不間斷。」