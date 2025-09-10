8位「本土劇女神」介紹一次看　高宇蓁越活越年輕、最美反派曾莞婷

文／妞新聞

妞妞們是不是也跟妞編一樣，從小就跟著家裡的長輩一起看八點檔長大？ 每到晚間必追的《飛龍在天》、《意難忘》、《世間情》，除了熟悉到會背的金句，還有一個個演技在線的女神級演員。這些八點檔女神不只是戲裡靈魂人物，現實生活中更是焦點。今天妞編輯就來幫大家盤點8位「本土劇女神」，看看你心中的NO.1有沒有上榜！

8位本土劇女神

1.江祖平

從《飛龍在天》一路演到《意難忘》、《娘家》，再到《夜市人生》，江祖平完全是八點檔的定心丸。她能駕馭溫柔堅韌的媽媽，也能飾演霸氣女強人，演什麼像什麼。如今她依舊保持凍齡狀態，被譽為本土劇的「熟齡女神」，不少人會稱呼他為「祖平哥」，實力與魅力並存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.張家瑋

靠著《嫁妝》裡的千金「李安妮」走紅，之後在《多情城市》、《黃金歲月》持續發光。張家瑋憑著甜美外型和自然演技，成功坐穩花旦位置。去年請假跑去菲律賓進修英文，增進自己的能力。無論如何，粉絲們都期待她未來帶來更多驚喜！

3.韓瑜

說到八點檔一姐，韓瑜一定榜上有名！從《飛龍在天》的金蘭花開始，到《世間路》、《一家人》、《金家好媳婦》、《天之驕女》，幾乎每一部都是經典代表作。她獨有的氣質，完美詮釋「本土劇女主角」的樣貌，堪稱觀眾心中的永遠的女神。

4.陳珮騏

陳珮騏的美貌加上自帶氣場，讓她常常演「壞人」，像《真情滿天下》的「安安」就讓人恨得牙癢癢，但同時也認證了她的演技。後來她在《天下父母心》、《家和萬事興》、《世間情》站穩地位，更成功跨足偶像劇和電影，戲路超廣，從喜劇到驚悚都難不倒她！

5.曾莞婷

從小配角熬出頭，2013年靠《世間情》的「郭佳佳」一角爆紅，正式登上八點檔一線女星。曾莞婷後來不只在《機智校園生活》、《媽，別鬧了！》大放異彩，還挑戰Netflix劇集《影后》，用「傲嬌女演員」角色再度圈粉。美貌＋演技兼具，她的戲路已跳脫八點檔！

6.高宇蓁

原本是竹科工程師的她，因《娘家》中的「賴惠君」打開知名度，之後演出《夜市人生》、《世間情》、《甘味人生》，人氣直線飆升。她更被封為「台版千頌伊」，2018年發展副業面膜品牌，同時轉往偶像劇、電影發展，挑戰更多不同角色，華麗轉型事業發展相當成功。

7.吳婉君

從《戲說台灣》累積經驗，後來接連演出《世間情》、《甘味人生》，直到《炮仔聲》中的「吳家雯（Coco）」讓她大爆紅。吳婉君的甜美形象＋自然演技，讓她圈粉無數，成為「新一代八點檔女神」，現在依舊是戲劇圈的當紅花旦。

8.李燕

在《台灣龍捲風》裡的「陸小芬」一角受到關注，之後持續在《天下父母心》、《甘味人生》、《炮仔聲》都有代表作。她最被觀眾津津樂道的就是和陳冠霖的多次螢幕情侶合作，儘管戲外各自安好，戲裡卻依舊甜到不行。目前李燕則專心經營保養品品牌，成功轉型女企業家。

這8位八點檔女神，無論是「正宮專業戶」韓瑜、「最美反派」曾莞婷，還是「戲路寬廣」的陳珮騏，都在台劇圈留下不可取代的經典角色。妞妞們最愛哪一部八點檔？留言告訴我們，你心中的八點檔女神是哪一位吧！

【延伸閱讀】

36歲身材辣到犯規！本土劇女神曾莞婷傳授「美胸纖腰」秘訣，在家就能輕鬆跟著做

耍壞反而更吸睛！本土劇惡女排行榜Top7，苗可麗「去死系列」20年仍經典不敗

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！