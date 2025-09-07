大S離世7個月仍被造謠婚內出軌！　律師嚴正澄清3點：守護逝者名譽

記者張筱涵／綜合報導

藝人徐熙媛（大S）辭世後，相關官司與家務事依舊持續受到輿論關注。近日，部分網路用戶在微博、抖音等平台散播不實訊息，甚至以低俗言語侮辱已故的徐熙媛，以及她的代理律師鄧高靜及其同事。對此，鄧高靜律師6日發表嚴正聲明，逐一澄清並強調將對造謠者採取法律行動。

▲大S病逝後仍有人造謠，御用律師出手。（圖／翻攝自微博）



鄧高靜表示，網路上流傳「她並未接受徐熙媛家人委託」、「案件已經有判決」等說法，完全與事實不符。她強調，徐熙媛在世時，她代理了3件案件，包括對張蘭及抖音的名譽侵權訴訟、對汪小菲的網路侵權案，以及對張蘭的刑事自訴誹謗案。徐熙媛過世後，她則於2025年4月正式接受徐熙媛丈夫具俊曄與母親黃春梅的委託，繼續代理「訴張蘭與抖音名譽侵權案」，相關委託文件均經公證，並已提交北京互聯網法院。至於對汪小菲的案件，她並未續任代理，而刑事自訴部分則由家屬決定不再繼續，目前法院尚在辦理終結程序。

針對外界盛傳「庭審中出現DNA、流產物證」等消息，鄧高靜嚴正駁斥，直言「此類說法完全捏造，庭審過程中根本不存在任何所謂證據」，屬惡意抹黑逝者。她同時指出，北京互聯網法院早於2024年8月作出「行為保全裁定」（禁言令），要求張蘭不得於網路平台發表涉及徐熙媛婚姻、子女及健康等相關內容，該裁定也是全國首例「全網禁言令」，但張蘭未遵守，故今年5月已依委託申請法院強制執行，現正待法院處理。

聲明最後，鄧高靜代表律師團隊對徐熙媛的不幸離世表達哀悼，強調她是一位善良勇敢的女性，名譽應當受到尊重，她嚴厲譴責所有對逝者及其代理律師的侮辱與誹謗，並表明將採取「零容忍」態度，透過訴訟、向律師協會與司法局投訴等方式全面維權，最後再次強調：「守護逝者名譽，就是守護生者的尊嚴與社會的公序良俗。」

【鄧高靜律師聲明全文】

近日，部分網路用戶在微博、抖音等公開網路平台，透過惡意捏造本律師庭審內容、謊稱本律師未接受委託，甚至使用極其低俗的侮辱方式，持續對已故的徐熙媛女士、本律師及本律師同事進行侮辱、誹謗。上述行為嚴重違背事實，踐踏法律底線，挑戰公序良俗，不僅對生者造成嚴重困擾，更對逝者名譽構成極大侵害。同時，張蘭女士本人亦前往司法局，以虛假的「徐熙媛家人並未委託鄧高靜代理案件」為由進行投訴，詆毀本律師聲譽。

為以正視聽，維護法律尊嚴與逝者安寧，本律師現依據真實的庭審過程、已生效的法院文書及公證委託事實，作出如下正式回應與澄清：

一、本律師代理徐熙媛女士案件的事實澄清

（一）徐熙媛女士在世時的代理情況

徐熙媛女士在世時，本律師共代理其在北京的3起案件：

兩起民事案件：徐熙媛訴張蘭、北京抖音科技有限公司名譽權侵權糾紛案；徐熙媛訴汪小菲網路侵權糾紛案。

一起刑事自訴案件：徐熙媛刑事自訴張蘭誹謗案。

（二）徐熙媛女士去世後的代理情況（針對網路謠言的澄清）

謠言： 鄧高靜律師僅接受委託辦理刑事自訴案件的終結程序，未接受委託繼續代理民事案件。

事實澄清：

關於徐熙媛訴張蘭、抖音名譽權侵權案：徐熙媛女士去世後，本律師於2025年4月正式接受其丈夫具俊曄先生、母親黃春梅女士的委託，繼續代理該案。相關委託手續均經公證認證，並已提交至北京互聯網法院。此「繼續代理」為不爭事實。

關於刑事自訴案：徐熙媛女士近親屬決定不再繼續該案，確委託本律師代為辦理案件終結程序，法院正在處理該案相關事宜，尚未出具終結文書。另需澄清：該刑事自訴案從未開過正式庭審，更未出具過判決，目前無任何生效法院文書。網傳該刑事自訴案件「經過正式庭審並出具過判決」純屬捏造。

關於徐熙媛訴汪小菲網路侵權案：本律師未接受委託繼續代理此案。

二、本律師繼續代理的「訴張蘭、抖音民事案件」真實情況

（一）案件當前進展

謠言： 該案未繼續審理。

事實： 該案從未中止過，一直在審理中。因原告徐熙媛女士在訴訟中去世，為幫助徐熙媛女士恢復名譽，其母親與丈夫均已申請參與該訴訟。目前，北京互聯網法院正在依法處理訴訟主體變更事宜。雖然案件於2024年8月19日已進行過正式庭審，且法院於2025年1月就已在草擬判決，但因訴訟主體變更，待訴訟主體變更完成後，可能還要再開庭，法院才會出具裁判文書。前述事實有法院簡訊通知為證。

（二）案件庭審情況

謠言： 北京庭審中證實了關於徐熙媛女士出軌、2018年懷孕流產的孩子是具俊曄的，且有DNA、保險套、血液、流產遺留物等物證及法醫鑑定報告為證。

事實： 上述言論均屬捏造，庭審中根本不存在上述任何所謂「證據」。該謠言系虛構庭審過程誹謗逝者。

（三）關於已生效的法院文書——行為保全裁定（禁言令）的強制執行事宜

媒體此前已報導過，該案目前已有一份生效法院文書——北京互聯網法院於2024年8月19日作出的《行為保全裁定》（禁言令），裁定：張蘭（ZHANG LAN）不得在網路平台上以文字、圖片、音訊、影片等形式發布涉及徐熙媛的交往經歷、婚姻關係、離婚事宜、子女生活、健康狀況、消費紀錄事宜的相關內容，直至本案裁判文書生效時止。

此裁定是北京互聯網法院發出的首份「全網禁言令」，開創了司法先例。法院是在經過兩次共計約14小時的庭審後，才對張蘭作出該禁言令。

但張蘭未遵守法院禁言令。經徐熙媛女士的家人委託，本律師已於2025年5月要求法院採取強制執行措施。法院告知已收到強制執行申請，將在訴訟主體變更完成後處理強制執行事宜。

三、哀悼逝者與維權決心

我們對徐熙媛女士的不幸離世表示最深切的哀悼。她是一位守法、善良、勇敢的女性，她的名譽和尊嚴應當得到尊重和維護。

我們強烈譴責一切針對逝者徐熙媛女士及其代理律師的誹謗、侮辱行為。守護逝者名譽，即守護生者的尊嚴與社會的公序良俗。我們將不再沉默，對一切造謠行為採取「零容忍」態度，堅決運用法律武器，維護徐熙媛女士的名譽及其代理律師的合法權益。

四、針對侵犯本律師權益的維權聲明

對於部分網路用戶針對本人的誹謗、侮辱行為，本律師將採取向人民法院起訴，向北京市律師協會、北京市司法局進行投訴，及時澄清事實等法律措施維權，絕不容忍。

特此聲明！

鄧高靜 律師

二〇二五年九月六日