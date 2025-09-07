快訊／《如懿傳》嘉貴妃奪威尼斯影后！　辛芷蕾哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

記者蕭采薇／綜合報導

第82屆威尼斯影展得獎名單出爐！中國女星辛芷蕾以電影《日掛中天》，拿下本屆最佳女演員，成為繼鞏俐、葉德嫻後，華人影史上第三位威尼斯影后。她領獎時哽咽提及十年前被嘲笑的「國際巨星」夢想，鼓勵所有女孩：「大膽去想，大膽去做，萬一像我一樣實現了呢？」

▲中國女星辛芷蕾以電影《日掛中天》，拿下本屆威尼斯影后。（圖／路透）

辛芷蕾最令台灣觀眾印象深刻的作品，當屬清宮劇《如懿傳》的嘉貴妃，近年也在王家衛的影集《繁花》中有精彩表現。她在《日掛中天》飾演社會底層女性「美雲」，外媒以「舉重若輕的表演」詮釋角色脆弱與堅韌的生命力，被評「影史級演出」。

▲辛芷蕾出席威尼斯紅毯時，大方和影迷合照。（圖／路透）

《日掛中天》講述一對昔日戀人在七年後重逢，揭露兩人不為人知的過去。該片在威尼斯影展放映時，首映後掌聲持續3分鐘，辛芷蕾演技更被影評稱讚「將疼痛演到骨子裡」、「本屆所有女演員中最好的表演」。而也因為在三大影展主競賽中獲獎，《日掛中天》照規定可以跳過陸片抽籤配額，順利在台灣上映。

▲辛芷蕾過去最令台灣觀眾印象深刻的作品，是清宮劇《如懿傳》的嘉貴妃。（圖／路透）

此外，本屆威尼斯影帝，則由義大利老戲骨演員托尼瑟維洛（Toni Servillo），以電影《恩典》（La Grazia）拿下，這是他第三次獲得這項殊榮，也寫下紀錄，成為史上榮獲最多威尼斯影帝的演員。

▲義大利演員托尼瑟維洛（Toni Servillo）第三次拿下威尼斯影帝。（圖／路透）

典禮最大獎「金獅獎」由美國電影《父母姐弟》（暫譯，Father Mother Sister Brother）拿下。該片由吉姆賈木許（Jim Jarmusch）執導，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演，電影講述三個家庭的故事，聚焦成年子女與父母之間疏離的關係，並把背景分別設定在美國東北部、愛爾蘭都柏林及法國巴黎。

▲「金獅獎」得主，《父母姐弟》導演吉姆賈木許親自領獎。（圖／路透）

A24出品的《重擊人生》（The Smashing Machine），則勇奪「最佳導演」的銀熊獎肯定！導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）在獲獎致詞時說道：「我從沒想過我會站在這裡。能夠與過去的巨人們與今年的頂尖人物齊聚一堂，真的讓我難以置信！」

▲《重擊人生》導演班尼沙夫戴，獲得本屆威尼斯影展「最佳導演」的銀熊獎。（圖／路透）

他也向電影的原型人物傳奇MMA選手馬克克爾（Mark Kerr），以及男女主角巨石強森（Dwayne Johnson）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）表達感謝，並在談到強森時表示：「你真的毫無保留地投入其中，我們一起勇敢地踏上這場冒險。」該片預計2026年於台灣正式上映。

▲辛芷蕾繼鞏俐、葉德嫻後，成為華人影史上第三位威尼斯影后。（圖／路透）

台灣方面，雖然舒淇首部執導作品《女孩》也入圍本次主競賽獎，但可惜未能進一步獲獎。不過在主競賽外，台灣導演陳芯宜以全新VR作品《雲在兩千米》，在威尼斯影展「沉浸式內容競賽單元」拿下最大獎，這也是她繼2022年《無法離開的人》之後，再度於此單元獲得最高榮譽。