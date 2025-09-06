林書煒三度入圍廣播金鐘　天仙女兒從日返台走星光

記者葉文正／台北報導

第60屆廣播金鐘獎入圍名單日前公布，POP Radio台長暨《POP最正點》主持人林書煒，憑藉特別企劃「青春未完待續」勇奪三項入圍。從主播跨界廣播滿十年，這是她第三度叩關個人獎項，她直言：「希望今年能上台領到屬於自己的金鐘，算是給即將邁入25×2的自己一份大禮！」

「青春未完待續」以高齡者的真實生命故事，挑戰社會對老化的刻板印象。林書煒說：「我們想提醒大家，年齡從不是夢想的阻礙。」

在節目裡，八十歲的「時尚老人」林經甫勇敢走上國際伸展台，證明夢想無關年齡；「噴射機阿嬤」潘秀雲則在八十歲仍刷新亞洲賽道紀錄，燃燒生命熱情；而高齡103歲的人瑞林友茂，不僅思維清晰、幽默風趣，更是羽球健將，讓主持人直呼「對年老再也不畏懼！」

林書煒多年來以台長身分代表電台領取多座「品牌行銷創新獎」，但個人獎始終未能如願。她感性表示：「這次入圍很幸運，也特別期待能捧回一座專屬於我的獎。」入圍消息傳回家中，家人立即在群組同聲祝賀。林書煒透露，還邀請女兒從東京返台，陪她一同出席廣播金鐘獎，共享榮耀。