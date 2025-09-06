放假一半...張惠妹為林智勝緊急停休！　「低調力挺棒球」暖心幕後曝

記者蔡琛儀／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽於昨（5日）至7日在台北大巨蛋盛大舉行，繼昨晚的金曲歌王蕭敬騰後，今（6日）輪到天后張惠妹（阿妹）接棒登場，帶來6首歌共25分鐘的演出，吸引4萬人到場，也是本季大巨蛋第4場滿場賽事，且首次並非中信兄弟賽事。

▲張惠妹今晚重返大巨蛋，為林智勝引退賽演出 。（圖／聲動娛樂提供）

六月份剛結束「ASMR」巡迴演唱會的阿妹，這陣子原本在台東放假陪伴家人，突然接到「大師兄」林智勝引退賽後表演的邀約，立馬一口答應。

阿妹長期資助「原住民棒球發展協會」小選手，林智勝則是是前任理事長，她要求團隊精準控管製作費，若有盈餘全數捐給棒球協會。球團原本以為這次邀約是「不可能的任務」，沒想到阿妹竟笑說：「要去就要好好想想有什麼厲害的表演！」

▲▼ 張惠妹將大巨蛋氣氛沸騰到最高點。（圖／聲動娛樂提供）

為了這場25分鐘的演出，她直接召回「ASMR」演唱會原班人馬，找來新加坡鼓手、吉他手，日本合作多年的音響工程師，香港燈光團隊、台灣管樂隊與導演組，甚至金牌製作人阿弟仔也親自擔任音樂總監，她把這次舞台定調成「獻給大師兄和球迷的一場演唱會」，全程六首歌零空檔、不談話，一氣呵成要讓全場看得「很爽」。今晚演出後她將赴新加坡參與音樂節，再度回歸休息狀態。