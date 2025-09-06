《女人我最大》點名江祖平爭議事件 遭疑「檢討受害者」 TVBS發文道歉了

記者葉文正／台北報導

女星江祖平最近指控三立副總兒子龔益霆性侵，引發高度討論。然而《女人我最大》5日於社群上的發文，點名江祖平過去拍戲受傷和爭議事件，被網友認為語氣有「翻舊帳」嫌疑，質疑是在「檢討受害者」，對此節目稍早也做出回應道歉：「摯向所有關心節目與性別平權的朋友致上最深的道歉。」並重新修改該則貼文。

▲《女人我最大》評論江祖平案件引發討論。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

而TVBS雖然道歉，但江祖平則在底下留言表示：「衷心希望你們不要有女兒或有其他姪女，甚至最親愛的女性親人朋友！女生嘛，一定要學會『自愛』，走在路上也要注意安全哦。」

▲江祖平被重述過去的事件。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

《女人我最大》在貼文中，重述過往江祖平在拍戲時，郭子乾在劇情需要下呼她巴掌，卻不慎將對方打到腦震盪，終身無法正常運動，並以「江祖平當場氣炸，2018年還公開翻舊帳，拒絕與郭子乾同台」作為陳述，此舉引發大批網友不滿，質疑用詞是在檢討受害者。

TVBS則回應，針對《女人我最大》社群貼文所引發的誤解與疑慮，我們深感歉意，也誠摯向所有關心節目與性別平權的朋友致上最深的道歉。

本次事件，確實是網站團隊在發文上的疏失，導致與品牌立場產生落差，對外界造成困擾與質疑，我們不會推諉責任，並將此視為一次必須正視的警醒。

我們已展開內部檢討，並將全面強化流程與敏感議題的審核標準，避免類似情況再次發生。

我們重申，《女人我最大》始終堅定支持性別平權與多元價值。謝謝大家的提醒與指教，我們會虛心面對、負起責任，並以更高標準自我要求。