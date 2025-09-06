快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓坐擁114萬訂閱的YTR大圖書館（Great Library）驚傳陳屍家中，享年46歲。稍早韓媒證實，以YTR身份活躍著的羅棟鉉6日早上被發現在家裡身亡，由於友人與他有約，但他遲遲未現身，打電話又不接，前往羅棟鉉家裡為時已晚，目前警方正在調查死因，但現場沒留遺書，並排除有他殺的可能性。

▲南韓百萬YTR「大圖書館」陳屍家中，享年46歲。（圖／翻攝自羅棟鉉IG）

根據韓媒報導，羅棟鉉於6日上午8點40分左右（台灣時間為7點40分）在家裡被發現身亡，由於友人與他有約，但一直聯絡不到他，警方收到友人報警求救後，緊急協同消防員破門入宅，但到場時已經為時已晚。據警方透露，現場沒有留下遺書，並排除有他殺的可能性。

羅棟鉉以「大圖書館」YouTube頻道在網路上活躍著，他堪稱南韓YTR界的始祖，早在2002年起開始進軍YouTube經營頻道，持續都有與粉絲互動，是許多粉絲心中是不可超越的大明星，他甚至4日才剛出席2026 S/S Seoul Fashion Week，怎料短短不到2天竟發生憾事。

▲「大圖書館」2天前才剛更新。（圖／翻攝自大圖書館YouTube）



由於死訊來得突然，大批粉絲稍早湧入他的IG淚崩痛喊「不是真的嗎」、「是不是搞錯了，發生什麼事」、「好難過真的好難過」、「從學生時期就一直在看您的頻道，就連打game的影片也都有看」，網路上一片哀悼留言。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

