江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

圖文／鏡週刊

江祖平近3天在社群網站Threads上連發了42篇文，一開始性侵害者從「大特（有台詞的臨演）」到現在變成了自己。為此本刊昨天（9月4日）與江祖平通上了話，她也針對龔益霆「性侵」一事憤恨不平地回應了。

由於江祖平其實並不喜歡性生活，但是多次遭龔益霆強制性侵；龔益霆事後不檢討，還得意洋洋地向江祖平酸說：「妳少在那邊，我幹妳不爽嗎？」「我不信妳不要！」諸此類極度羞辱女性的話語，讓她痛苦萬分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平在個人社交平台上公布龔益霆是渣男。（江祖平iG)

最可怕的是，龔益霆自我感覺良好，覺得每個女生都想跟他有一腿。另外根據江祖平傳來的影片內容，是龔益霆喝醉半裸想對她求歡，但江祖平閃躲不了，打給龔母求救，龔益霆只好改口開始裝乖起來。

當下江祖平怒問龔益霆：「要不要學會尊重女生？」加上收到其他受對方騷擾的女性私訊，她嘆：「做藝人好辛苦，做女人更累。」加上三立拍戲燙傷事件，沒有得到她希望的道歉，一直憤恨不平，到殺青時短短時間暴瘦十公斤，殺青酒可見她體型小一大號。難怪江祖平8月底時，曾對記者表示心臟問題頗嚴重，本來就長期服藥，接下來已安排做電燒手術。

▲江祖平在社群上要求龔益霆向所有被他玷污的女性道歉。（江祖平IG）

另據《CTWANT》報導有江祖平的密友出面表示，江祖平是性侵受害者，密友指控龔益霆分手後持續糾纏，某次聚會後更尾隨江祖平回家，而且將江祖平的心臟病藥換成鎮定劑，趁其失去意識時性侵偷拍，甚至還與親友視訊，檢警已經介入調查。

之所以決定揭露全案，最後江祖平向本刊表明決心，心理有數知道整個風波過去之後，極有可能不會再有八點檔工作找她，但仍不惜玉石俱焚。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

江祖平全面開戰／獨家畫面曝光！江祖平慘遭家暴 龔益霆喝醉「打破房門」過程全都錄

江祖平全面開戰／獨家！模糊身分是怕媽媽傷心 「祖平哥」訴遭侵犯內幕數度潰堤

踢爆性侵案外案／江祖平「索賠性侵罪」1,300萬捐流浪動物之家 嗆龔益霆：吃狗糧