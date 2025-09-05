《黑澀會》米奇自責餵錯奶粉　兒連喝兩週才發現：我好兩光

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在今年6月平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG上傳短片自爆「兩光媽媽」事蹟，透露自己給兒子喝1歲的奶粉喝了快兩個禮拜，事後發現後感到相當自責。

▲黃鈺文分享當媽後的兩光事件。（圖／翻攝Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文透露，自己一開始完全不知道嬰兒奶粉有分階段，某次奶粉快喝完時，便請老公在線上訂購。當老公問她該買哪個stage時，她竟理所當然地認為數字越大越高級，便豪邁地要老公「就是stage 3，給它買下去。」這番錯誤的判斷，導致才幾個月大的兒子，持續喝了快兩週專為一歲以上寶寶設計的奶粉，讓她事後想到都覺得又氣又好笑。

▲黃鈺文給兒子喝錯奶粉。（圖／翻攝Instagram／mickeyhuang0126）

在發現自己犯錯後，黃鈺文坦言當下內心交戰，還一度不敢告訴老公。沒想到，老公在得知後，不但沒有責罵她，反而笑說：「哈哈哈哈，那趕快買stage 1吧」，溫暖的反應讓她鬆了一口氣。有趣的是，她事後將這段經歷，拿去問Chat GPT，沒想到還被罵，Chat GPT以嚴肅的口吻告訴她「米奇，這樣的妳實在是太不小心了，一定要把寶寶趕快帶過去看醫生」，讓她哭笑不得。

▲黃鈺文暖心喊話新手媽媽。（圖／翻攝Instagram／mickeyhuang0126）

所幸，黃鈺文也在影片最後向大家報平安，表示「還好寶寶目前到現在好像還蠻健康的」，同時也坦言，之所以會分享這段可能被批評太不負責任的糗事，是希望能藉此安慰所有新手媽媽。她向所有跟她一樣，曾因做了一些覺得很蠢事情，而深感自責的媽媽們喊話：「不要擔心，I'm with you」，並大方承認自己也是個非常兩光的媽媽。