「最正人妻」咪妃深夜掛急診！　PO狼狽病床照哭了：好痛

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber咪妃在2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，擁有「最正人妻」封號的她，今（5）日在IG限動發文曬出掛急診打點滴的自拍照，透露自己痛到趴在地上起不來，模樣相當狼狽，同時也無奈崩潰表示：「好痛，嗚嗚嗚嗚。」

▲▼咪妃掛急診，PO出狼狽自拍照。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

透過咪妃發布的照片可見到，她人在醫院的急診室內，並透露這是自己第一次痛到趴在地上起不來。由於情況緊急，她甚至是坐救護車被扛去急診，為此她無奈表示：「超慘。」在抵達急診室後，咪妃的狀況似乎並未立即好轉，她在文中更新目前的身體狀況，坦言自己「現在還在吐」，持續性的不適，也讓她直呼：「超崩潰。」

▲▼咪妃急性腸胃炎，入院打點滴。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

緊接著，咪妃PO出一張自拍照，畫面中可見到她躺在病床上，臉上戴著黃色的醫療口罩，雙眼則用黑底白字的圖樣遮住，上面寫著「超狼狽」。雖然看不清楚完整的表情，但從她散亂的頭髮，能感受到她當下極度的不適及虛弱。更慘的是，連治療的過程，也讓她吃盡苦頭。她在最新的限動中，附上一張手臂瘀青的照片，並痛苦地寫下：「打點滴的地方直接大瘀青，天啊，好痛嗚嗚嗚嗚。」

▲咪妃最近出國玩。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃掛急診的限動內容曝光後不久，立刻收到大量的私訊關心，稍早她再度於社群發文，向所有關心的粉絲，公布了這次急診的真正原因，「是急性腸胃炎。」然而，她也坦言，自己目前的身體狀況，依舊相當虛弱，因此無法一一回覆私訊的內容，「但是現在完全沒有力氣QQ，之後一個一個回覆！」