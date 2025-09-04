快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

記者田暐瑋／綜合報導

全球矚目的《亞洲明星盛典》（Asia Artist Awards，AAA）今年將迎來十週年，主辦方特別宣布將於12月7日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦慶典《ACON 2025》，今（4）日公布最後一波表演陣容，包括ATEEZ、KISS OF LIFE等共7組藝人，準備嗨爆高雄！

繼3日公布6組團體，今日再宣布7組藝人，分別是：AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜、KISS OF LIFE以及QWER，預告了融合多種音樂類型的精彩舞台，據韓媒報導，屆時將有歌手+歌手、歌手+演員、演員+演員的合作舞台，形容是一場夢幻盛典。

▲ACON公布最後一波名單。（圖／翻攝自IG）



首波參與的藝人包括菲律賓「國民偶像」SB19，以及新一代表演實力派NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii與KickFlip。這些團體以獨特風格與精湛舞台表現受到高度關注，其中SB19更曾在《AAA 2023》橫掃「最佳藝人獎」與「熱門趨勢獎」兩大獎項，此番再度登場別具意義。

▲ACON公布最後一波名單。（圖／翻攝自IG）



《ACON 2025》作為《AAA》十週年紀念慶典，將於頒獎典禮隔日、同樣在高雄國家體育場舉行。典禮主持人陣容同樣星光熠熠，由演員李濬榮、I-DLE成員舒華、CRAVITY的Allen與KiiiKiii的Sui聯手擔任主持，預料將掀起粉絲朝聖熱潮，為這場全球盛典再添看點。

▲ATEEZ。（圖／Sony Music提供）