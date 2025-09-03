首爾直擊／SJ低調來台！東海、銀赫戴口罩現身機場　行程曝光

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」Super Junior在台擁有極高知名度，他們才剛迎來2場臺北大巨蛋完售的好消息，小分隊SJ D&E成員東海、銀赫於3日現身於仁川機場，此趟低調來台即將參加品牌粉絲見面會活動。

▲SJ D&E低調來台，東海、銀赫戴口罩現身仁川機場。（圖／讀者提供）



SJ D&E成員東海、銀赫是團內的「灶腳之冠」，他們2025年來台次數數不清，8月才剛登上大巨蛋開球，兩人設計了一場「打架」戲份，爆笑登上各大媒體版面，搞笑一面加上當天的精彩演出，圈粉不少球迷，知名度大大躍升。

▲▼東海、銀赫戴口罩準備飛來台灣。（圖／讀者提供）



而他們相隔1個月，以迅速再度回到台灣，即將在4日參加活動，兩人3日下午出現在仁川機場，銀赫戴著黑色鴨舌帽、白色長袖上衣，以及輕便的牛仔褲，東海同樣戴著帽子，並以牛仔外套穿搭為主，下半身則是率性迷彩褲，兩人並肩走在機場內，準備前往出境關口。

東海、銀赫於5月成為Nature Republic台灣代言人，活動預計於4日晚間舉行，而他們結束行程後會飛往香港參加巡演香港站，緊接著會在11月15、16日隨著大隊Super Junior來到臺灣開唱。