賓賓哥道歉了！直播意外洩「性侵受害者隱私」　遭炎上發聲：啟動補償機制

記者孟育民／台北報導

在 TikTok 擁有 72 萬粉絲、被譽為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），近期爭議不斷，如今團隊又因在個案保護上的做法不夠專業，引發社會各界的質疑與批評。對此，賓賓哥正式發聲，表達歉意與深刻反省，並承諾將以更嚴謹的態度檢視團隊運作，確保同樣的情況不再重演。





▲賓賓哥道歉了。（圖／翻攝自Facebook／江建樺）

賓賓哥日前直播時，因為直接拍攝一名性侵受害者個案，沒保護當事人，後續也未打上馬賽克，導致對方隱私曝光。對此，賓賓哥表示：「因為我們的不夠專業造成了傷害，我深感抱歉。第一時間道歉之外也同時啟動補償機制與後續協助，我們也痛定思痛，重新檢視流程與標準。每一個批評與提醒，都是我們成長最重要的養分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賓賓哥近期爭議不斷。（圖／翻攝自Facebook／江建樺）

他進一步強調，團隊會以此事件作為契機，建立更完善的保護與管理機制，並以謙卑的姿態持續學習與改進。他說：「社會大眾的批評與指教，是我們成就更完整團隊的動力。我們會努力，讓每一次被託付的信任都能獲得真正的尊重與守護。」她最後也再次感謝各界對團隊的監督與提醒，強調未來將以更專業與負責的態度，回應社會的期待。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

