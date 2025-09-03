法官不信「收錢嘿咻是抱好感交往」　韓女星沈默9年發聲：我痊癒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「9頭身美女」歌手G.NA（崔智娜） 過去有著人間芭比的甜美外貌，優美歌聲令她在娛樂圈打開知名度，怎料，2016年捲入賣淫疑雲，她雖否認性交易，但仍被法官判罰罰金韓幣200萬（約台幣5萬元），女歌手遭冠上賣淫醜聞，最終從歌壇引退。事隔9年，她打破沉默在IG發文，「我消失不是為了躲藏，而是為了生存」，引起各界關注。

▲G.NA因涉嫌性交易，身敗名裂退出娛樂圈，沈默9年發聲「我痊癒了」。（圖／翻攝自G.NA IG）



G.NA自退出演藝圈後，不時會在IG更新動態，性交易案件過去9年，她罕見打破沉默，再次回應該事件：「這些年我一直默默承受著這件事，過去在韓國娛樂圈工作時，我曾經歷了一些徹底改變我的事，最讓我感到痛苦的，不是事情發生，而是沉默，我消失不是為了躲藏，而是為了生存。」

▲G.NA花了9年走出陰影。（圖／翻攝自G.NA IG）

花了9年走出陰影，G.NA表示「我不再是那個害怕的女孩了，我不再被過去定義，而是由我此刻所選擇的道路來定義，我痊癒了，成長了，重新找回自己的聲音，這並不是為了揭開舊傷，而是要帶著真誠與愛繼續向前」。

G.NA同樣感謝始終相信著她的粉絲，「我打從心底感謝你們，至於那些已經離我而去的人，我理解，還有那些因為羞愧而不得不沉默的人，你的故事還沒結束。」她冒出頭來打招呼，「大家最近過得好嗎？好久不見。」再度發聲引起熱議。

▲G.NA於2016年被爆賣淫，當時震撼演藝圈。（圖／翻攝自G.NA IG）



G.NA於2016年被爆賣淫，她先是與一名在美經營公司的A男曾發生性關係並收取韓幣3500萬元（約台幣87.5萬元），後來又與國內另一位企業家發生性關係，且每次收取韓幣1500萬元（約台幣37.5萬元），遭指涉嫌性交易，她當時回應是在向熟人收回借款時，對方以安排相親作為替代，然而她與男方在第一次見面的那天就發生了性關係，承認收取金錢補償與發生性關係，但否認兩者之間存在因果關係，並曾一度解釋「是抱著好感正在交往的狀態」，但法官不信她的證詞，最終判罰罰金韓幣200萬（約台幣5萬元），自此消失於演藝圈中。