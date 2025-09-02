小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」！中空開扣…邪惡視角全看光

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）19歲大女兒Elly在美國就讀南加州大學（USC）已將近一年，不時會和粉絲分享在當地的生活點滴。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了一系列辣照，「出去玩，開心」，至今已吸引1.8萬人按讚！

▲Elly 19歲的身材超不科學！（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly上半身單穿一件白色細肩帶背心，大膽解開第一顆鈕扣，若隱若現出內搭的深色bra肩帶，由上往下拍的邪惡視角，讓超有料的北半球全被看光光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Elly被從上往下拍。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



中空短版服裝完美襯托出Elly的纖細腰身，下半身搭配了一件熱褲，自信展現穠纖合度的修長美腿。她健康的小麥色膚色，在陽光映照下帶著自然光澤，與夏日度假氛圍非常契合。

▲▼Elly出遊穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



事實上，關於面對Elly出國留學的心情，小S之前出席活動時坦言，「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立」，但不擔心她在國外學壞，她認為女兒能開心最重要。

▲Elly是小S的大女兒。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）