BL劇男星梓渝「名字變敏感詞」疑被BAN！　網見警告訊息傻眼了

大陸23歲男星梓渝因主演BL《逆愛》爆紅，卻人紅是非多，遭多位前女友指控劈腿、欺騙感情，如今又疑似遭廣電總局耽美劇（BL劇）禁播令牽連，微博超話（粉絲討論區）突然遭到限制，名字被偵測為「敏感字眼」，引發網路熱議。

梓渝人氣飆漲，從負債打工仔的身分一躍逆襲成頂流明星，1日有粉絲指出，他的微博超話（粉絲討論區）突然遭到限制，有人搜尋「梓渝超話」時出現異常情況，部分內容遭到屏蔽或提示為「敏感詞」，有網友質疑是否是被刻意針對，但目前梓渝工作室尚未就此事做出正式回應。

▲梓渝因主演BL《逆愛》爆紅。（圖／翻攝自微博）



陸網先前曾瘋傳一份「廣電總局電視劇司會議紀要」，內容最後提及有一些耽美劇（台稱：BL劇）曲線違規播出，要求以後不得在網路平台國際版播出，另外，從九月開始，參演耽美作品的主要演員，不得出演任何作品。而熟悉業界動態的娛樂博主PO文，聲稱：「是真的哦，可惜不能往前追溯。」博主直指：「環大陸耽美倒灌，影響極其惡劣。」

▲梓渝名字變成敏感詞。（圖／翻攝自微博）



此外，會議紀要更提及，9月以後開始參演耽美劇集的演員，不得出演任何作品，此禁令形同下封殺令，將影響大陸演員接演此類型劇集的意願。過去曾有男演員因演出耽美影視作品，人氣瞬間爆紅的例子，如今一旦接演就有封殺危機，令陸網輪番驚呼。