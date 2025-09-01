屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了　本人親發聲

圖文／鏡週刊

演員屈中恆因八月中旬在北京宣傳《寶島一村》遭觀眾質疑其過往涉毒事件後，引發一連串寒蟬效應，除了原定8月22、23日在北京的演出，由中國演員楊智斌頂替，29、30無錫的演出則全數取消，所有演員都已打包回台。

屈中恆前兩天現身小燕姐生日聚餐，和哈林、曾寶儀、卜學亮等人齊聚一堂，大夥還順便過了情人節，相當熱鬧溫馨，當然也給屈中恆加油打氣，屈中恆二十多年前涉毒事件，在《寶島一村》觀眾座談上遭有心人士點名，因而成為劣跡藝人名單，劇院方面不敢大意，第一時間根本不敢演出，後緊急找來中國版《寶島一村》同一個角色的演員楊智斌上場，才暫時解決問題。

▲屈中恆前往四川演出時還拍影片分享心情。（翻攝照片）

但最後一場無錫大劇院的兩場演出，觀眾前兩天就陸續接到簡訊通知將取消演出退票，對於這個意外，屈中恆難免內疚，但劇團心知肚明是有心人士刻意操弄，年底原本屈中恆在中國也有新的舞台劇演出，恐怕也有變數。

▲《寶島一村》在無錫的演出兩場取消。（翻攝微博）

事發之後沒多久，屈中恆曾透過經紀人回應媒體，表示「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作，謝謝大家。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



