蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔最近上節目《姊妹亮起來》分享一段到澳門旅遊的經歷，她透露當時和朋友同行，卻因為在不知情的狀況下，讓對方將肉鬆蛋捲借放在她的手提行李內，而差點背了黑鍋！

蘿莉塔解釋，朋友當時在澳門店裡試吃到肉鬆蛋捲後相當喜歡，甚至問她能不能帶回台灣。她當下明確提醒不行：「我說這個有豬肉，不能帶回台灣。」沒想到對方最後還是買了一包，原本打算在當地吃完，卻忘得一乾二淨，還將它借放在她的手提行李裡，而她也因為朋友說都是餅乾就沒有進一步檢查。

回台過海關時，蘿莉塔的行李被要求打開檢查，這才意外發現裡面有肉鬆蛋捲。她當下連忙解釋：「那不是我的！」不過，海關僅淡定回應「大家都說不是他的」，她坦言那時候真的「臉歪掉」，心驚差點被重罰。

更讓蘿莉塔氣憤的是，朋友當下似乎一度想閃避責任，「她看到我被抓到那個肉鬆蛋捲的時候，我看到她是這樣子往後，想要烙跑那種！」她立刻大聲喊對方的名字，對方才心不甘情不願地上前說：「對啦，那是我的啦。」

雖然雙方一再解釋並非故意攜帶，但最終朋友仍被罰25萬元。蘿莉塔感嘆：「可是當下我就覺得很衰，是因為差點是我要被罰。如果她給我烙跑，就是我要被罰。而且幸好海關有相信是她的，因為如果海關認定是我死不承認的話，那就是我會被罰。」