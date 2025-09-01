ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

虞書欣直播喊卡2天首露面
開學遇鬼月「一動作衰整年」
徐若瑄夢幻連動李多慧拍電影
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

布魯斯威利 蔡依林 薔薔 吳阿志 壯壯 倪淑君 Jimin 范曉萱

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔最近上節目《姊妹亮起來》分享一段到澳門旅遊的經歷，她透露當時和朋友同行，卻因為在不知情的狀況下，讓對方將肉鬆蛋捲借放在她的手提行李內，而差點背了黑鍋！

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

蘿莉塔解釋，朋友當時在澳門店裡試吃到肉鬆蛋捲後相當喜歡，甚至問她能不能帶回台灣。她當下明確提醒不行：「我說這個有豬肉，不能帶回台灣。」沒想到對方最後還是買了一包，原本打算在當地吃完，卻忘得一乾二淨，還將它借放在她的手提行李裡，而她也因為朋友說都是餅乾就沒有進一步檢查。

回台過海關時，蘿莉塔的行李被要求打開檢查，這才意外發現裡面有肉鬆蛋捲。她當下連忙解釋：「那不是我的！」不過，海關僅淡定回應「大家都說不是他的」，她坦言那時候真的「臉歪掉」，心驚差點被重罰。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

更讓蘿莉塔氣憤的是，朋友當下似乎一度想閃避責任，「她看到我被抓到那個肉鬆蛋捲的時候，我看到她是這樣子往後，想要烙跑那種！」她立刻大聲喊對方的名字，對方才心不甘情不願地上前說：「對啦，那是我的啦。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

雖然雙方一再解釋並非故意攜帶，但最終朋友仍被罰25萬元。蘿莉塔感嘆：「可是當下我就覺得很衰，是因為差點是我要被罰。如果她給我烙跑，就是我要被罰。而且幸好海關有相信是她的，因為如果海關認定是我死不承認的話，那就是我會被罰。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘿莉塔

推薦閱讀

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

2小時前

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

11小時前

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

2小時前

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

3小時前

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

17小時前

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

12小時前

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

19小時前

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

3小時前

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

13小時前

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

8/30 15:51

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

4小時前

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

12小時前

熱門影音

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
王淨飯撒結束...一秒變臉

王淨飯撒結束...一秒變臉
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！
徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD

徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD
J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)

J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)
伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

看更多

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前10

楊祐寧43歲生日病房陪病父！愛妻懷三胎發文：我們家遇到好多挑戰

40分鐘前20

《小甜甜》25年禁播內幕！「2作者反目成仇」百億周邊惹禍　遭永久封印

44分鐘前55

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

2小時前63

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

2小時前23

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

3小時前4

9月1日星座運勢／12星座財運大解析！　魔羯舊愛回頭、天秤業績飆新高

3小時前715

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

3小時前7

親子餐廳捕獲野生小甜甜母女！　定居北京的他低調現身台灣帶娃

3小時前39

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

3小時前23

捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」3國撈千萬　妻兒遭拋家中

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」
    2小時前43
  2. H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」
    11小時前2210
  3. 霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會
    2小時前123
  4. 林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！
    3小時前1015
  5. 布魯斯威利妻證實他與家人分居
    17小時前5215
  6. 知名化妝師吳阿志驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg
    12小時前122
  7. 蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔
    19小時前41
  8. 子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！
    3小時前69
  9. 全球城市小姐前五名出爐「她替台灣爭光」
    13小時前207
  10. 台女星「50元買台積電」32歲就退休！
    8/30 15:512814
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合