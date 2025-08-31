JKF女郎「比基尼熱舞」疑走光！直播間清涼畫面網瘋傳　她大方回應了

記者孟育民／台北報導

在IG擁有10萬粉絲的百大JKF女郎「蕭蕭」，因為火辣的身材，不僅擔任外拍模特兒、直播主，也有在拍攝成人平台JVID寫真。然而日前她在直播間穿比基尼熱舞，卻疑似因為動作太大，不慎走光，畫面掀起網友討論。對此，記者詢問她本人，她也做出回應。

▲蕭蕭在直播間熱舞卻疑似走光，本人大方回應了。（／翻攝自網路）

蕭蕭在JKF直播時熱舞，放送粉絲福利，卻疑似走光，她則表示：「直播當下都是有做好保護措施的！所以應該是保護措施外露被誤會，但就算是真的有走光，其實身體的構造都長得差不多，不過就是大小、形狀、顏色有些許的差異。」她以平常心看待，認為主要是要看，看的人用什麼樣的角度。

▲蕭蕭坦然看待自己的工作 。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）

在直播的過程中時常會發生各種狀況，蕭蕭也坦言「非常考驗臨場反應」，問及有趣的經驗，她透露，「我有一個粉絲聽到我剛好在某個他也在的縣市，然後基於我朋友玩鬧，他也剛好想看我本人，結果就真的立刻買了麥當勞過來給我跟我的朋友們。」此舉讓蕭蕭受寵若驚！

▲蕭蕭時常開直播和粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）

蕭蕭私下會拍大尺度美照，在直播中也不吝嗇展現好身材，她說偶爾會遇到不太有禮貌的言論以及試探性或直接性凹尺度的情況，「只是通常我就會突然變兇，讓觀眾知道主播的尺度及底線在哪裡！職業傷害大概就是，容易會下意識覺得身邊剛認識的男性友人，是不是有時候也是對自己懷有不好的心思，所以就比較容易樹立邊界及保護機制，變得比較不好親近的感覺。」