Sandy「拍過電影卻N年沒上映」！王子演男友 首鬆口承認：傷眼睛

記者潘慧中／綜合報導

《小姐不熙娣》最近討論「拍戲現場竟然這麼尷尬？演員的人生比扯鈴還扯」的主題時，代班主持人Sandy（吳姍儒）首度鬆口坦承，其實有演過一部電影，只是最終並未上映。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy本來否認拍過電影，下秒才鬆口承認。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

助理主持人派翠克在節目一開場就提問「有拍戲的經驗嗎」，Sandy起初直言「完全沒有」，隨後又笑著補充：「好啦，其實有啦。我那時候是跟王子一起拍一部電影，那我們兩個就是講好，這個故事、這個電影的內容，希望此生都不要播出來。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy透露當時的搭檔是王子。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

Sandy進一步透露，王子當時在片中飾演她的男朋友，但至今仍未在戲院上映，「我真的是感謝主它沒播！」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲Sandy其實很感謝電影沒上映。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

派翠克隨後補充透露，現在有些看到的作品，有時候不只壓了一、兩年，有些則是直到現在還沒播。聽到這番話後，Sandy立刻堅定地說：「我希望它forever都不要播！」她希望大家不要因此敲碗，「傷眼睛，不行！」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy笑說畫面「傷眼睛」。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

