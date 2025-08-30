太扯！美女主播劉佩綺「遭上百個假帳號冒名」緊急報案

記者許逸群／台北報導

財經主播劉佩綺近日深受冒名詐騙困擾！她的身分竟遭不肖人士大量冒用，成立數百個投資群組或假帳號，企圖詐騙無辜民眾的辛苦錢。面對這種鋪天蓋地的惡劣手法，劉佩綺忍無可忍，決定硬起來向警方報案，同時呼籲大眾務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

▲財經主播劉佩綺帳號遭冒用緊急報案。（圖／翻攝IG）

劉佩綺進一步指出，這些冒用手法日趨誇張，讓她感到又氣又無奈。甚至有忠實粉絲與「冒名者」互動許久，直到參與實體活動才驚覺，一直以來與她聊天的根本不是本人！更駭人的是，還有民眾的個人社群帳號被駭客盜用，頭像竟換成劉佩綺照片，讓她飽受誤解之苦。

▲▼主播劉佩綺「遭上百個帳號冒名」緊急報案。（圖／翻攝IG）

身為知名財經節目《趨勢造夢者》的主持人，劉佩綺私下常在個人社群平台分享專業的投資見解與健康生活影片，憑藉著親民形象累積了眾多粉絲。她在此嚴正聲明，自己從未經營任何投資教學群組，也不會主動透過私訊邀請民眾投資，更不可能發展任何私情。

▲財經主播劉佩綺呼籲民眾留意詐騙，務必再三查證網路消息。（圖／翻攝IG）

劉佩綺語重心長地呼籲大家，面對網路上各種以她名義發出的來路不明訊息，務必再三查證。任何要求投資、借貸或提供個人資訊的行為，都極有可能是詐騙！她希望透過這次報案，能讓更多人免於受害，保護自己的血汗錢，不要讓詐騙集團得逞。