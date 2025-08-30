李珠珢「9月應援場僅3天上班」！人氣重挫跌至第4名　粉絲又傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

李珠珢話題不斷，日前於富邦悍將主場活動中跨坐在大旗上引發爭議，加上疑似男友畫面曝光，人氣受到影響。人氣排名在最新公開的南韓dctrend調查中跌至第4名，較先前下滑明顯，加上9月應援班表公布，李珠珢整月僅安排出場3次，讓部分粉絲無法接受。

根據富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的公告，李珠珢9月僅有三場應援行程，包括7日重返新莊棒球場以及兩場台北大巨蛋賽事，出勤安排引發粉絲熱議，直呼：「見一面好難啊！」加上人氣排名在最新公開的南韓dctrend調查中跌至第4名，共獲得65696票，讓粉絲憂心是否人氣受到影響。

此外，南韓啦啦隊人氣榜首位置由南珉貞奪得，以10萬3466票的高分成功登頂，成為焦點人物，南珉貞因跨坐富邦活動大旗，隔日淚灑球場的舉動反而贏得粉絲同情與支持，形成強烈對比。對於在活動上落淚，南珉貞表示，是因為心中有太多的感謝，也有徬徨、害怕與自責，「當我披上校花的榮譽背帶，抬頭望向台下時，我看到的是——依然選擇相信我、支持我的粉絲、同事與朋友們。那一瞬間，我再也無法克制情緒。」她也向粉絲致歉說：「若我的淚水打斷了頒獎的氛圍，或是我的失誤讓部分人失望，我真心表示歉意。」

