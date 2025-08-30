台女星「遭限制出境」！轉機菲律賓…被迫困機場12hrs 怒了：憑什麼

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她飛去澳洲探望媽媽途中，在菲律賓轉機，由於想把握這將近12個小時的時間，出境菲律賓玩一下，未料被限制出境，讓她不解地說：「憑什麼？」

▲胡文英在菲律賓轉機，被當地海關限制出境。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英29日在社群網站透露，在菲律賓轉機過海關時，遇到連番提問，包括前往的目的地與住宿安排等，「我要去的目的地是哪裡？我和他們說澳洲布里斯本，還問我是否有在菲律賓訂旅館，我說沒有，但現在可以訂。」但在回答多個問題後，海關最後仍不允許她出境。

▲胡文英要去澳洲探望媽媽。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英指出，這次在菲律賓轉機需等待將近12小時，卻只能待在機場無法出境，「我以前也轉機到菲律賓過（包含我二哥），從來沒有發生過這樣的情況，怎麼可能限制我出境菲律賓，完全不合乎規矩，憑什麼限制是我出境？」

▲▼胡文英本來想出境玩一下。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英更無奈地說，「我也問過transit，他們說可以出境菲律賓，但是海關就是不讓我出境，這到底是什麼道理？讓我在菲律賓機場無聊的等快要12小時，為什麼這麼不公平這樣對待我？」

▲胡文英只能在機場乾等12小時。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



