「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

人氣熟女派AV女優翔田千里已經入行20年，現在56歲的她，最近受訪分享對AV產業的看法，並透露自己沒有要引退，同時也放話要一直拍到60歲。

綜合日媒報導，翔田千里在回顧職業生涯時坦言，這20年間她曾休息過好幾次，第一次是在2007年，當時因嘗試了一部SM作品後，感覺想做的事情都做完了，因而感到倦怠。然而，到了2010年時，當時她「被診斷出患有子宮疾病」，因而引退。出於對表演的熱愛，她數度回歸，並在2015年一度宣布引退，直到2017年再度復出，並一路活躍至今。

談到2015年引退後的生活，翔田千里曾積極尋求轉型，希望能以普通人的身分繼續演藝工作。她透露，曾擔任過寫真模特兒以及臨演。然而，礙於過去的AV女優身分，卻成為她轉行之路上最大的阻礙。她無奈地表示，當時有觀眾認出她，最終她決定只好放棄這條轉型之路。

如今已入行20年的翔田千里坦言，自己的體力正在下降，甚至已經經歷了更年期，身心狀態早已今非昔比。然而，近年來業界的變化，重燃了她的熱情，她看到有跟她差不多年紀的新人入行，也聽過同齡的女優希望還能繼續奮鬥，這讓她決定取消引退，同時也放話，自己要繼續拍片拍到60歲。