董事長樂團吉董舉〈APT.〉為例　點名原民音樂1件事：有機會走向國際

記者蔡琛儀／台北報導

桃園市政府原住民族行政局主辦的「lokah 原音新浪潮」2025原住民音樂人才PK展演大賽，將於8月29日下午3點在桃園竹圍漁港南岸廣場登場，今年更攜手「珍珠海洋國際音樂節」，在海風吹拂中展現原音新浪潮。參賽選手皆來自「LALAI桃園原住民族音樂人才培育計畫」，歷經專業課程與實戰淬鍊，準備以創意與原聲震撼全場。

▲雅維·茉芮、董事長樂團主唱吉董、呂薔擔任「lokah 原音新浪潮」2025原住民音樂人才PK展演大賽評審。（圖／新視紀整合行銷提供）

評審陣容包括金曲歌后雅維茉芮、多次入圍金曲獎的呂薔，以及董事長樂團主唱吉董。呂薔鼓勵選手「多看、多聽、多感覺、多寫」，並分享原民音樂比賽最動人的是作品背後對土地的感恩。持續創作的她，也期許自己能盡快帶來新作品。

雅維‧茉芮則強調，族語創作與書寫正確性十分重要，鼓勵年輕音樂人多向長輩請益，並在主題中融入時事與世代文化。忙於學業與工作間的她，即便暫無新作，也仍透過評審身份見證原住民音樂創作力的驚艷。

吉董則表示，原住民歌聲本身極具感染力，但若能結合商業元素更易被大眾傳唱，他舉南韓夯曲〈APT.〉為例，建議選手發掘原民文化中幽默的特質並巧妙轉化，將更有機會走向國際。他也透露近期與蔣進興、桑布伊合作組成「第三代馬蘭吟唱隊」，融合古謠與電子搖滾，持續推動原民音樂新風貌。