蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）相隔6年推出新專輯《Pleasure》，由專輯發想的Podcast節目《Pleasure Talks》也於8月初正式開播，她在節目上提到自己每天晚上9點半就睡覺，更成為近期網路上熱門話題，昨播出新的一集，Jolin幽默寫：「蔡依林除了早睡秘籍，還有飲食秘籍。」邀請自己的身體管理師，分享自己現在正執行的「荷爾蒙飲食」。

▲▼蔡依林的保養方法多年來一直讓外界好奇不已。（圖／翻攝蔡依林臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Jolin無論是工作或是身材管理方面，向來都是出了名的自律，她坦言自律是為了要自由，「比如說我要早點睡，我才覺得我有更多的自由可以去表演，去展現我自己。但可能一般人對於自律就表示要非常嚴格，然後要犧牲，但對我而言，它是一個很輕易做到的事情。」

她也透露，過去為了身材管理找過許多營養師，直到接觸了「荷爾蒙飲食」，雖然她有時早上還是會覺得要吃蛋白質比較好，「會覺得補充蛋白質，比一直吃澱粉來的比較不會讓血糖一上一下嘛，但是我還是會很喜歡吃白飯，讓我能夠感受吃東西的快樂跟愉悅。」等於是根據自己身體荷爾蒙變化去選擇食物，而非只光看熱量數字。

她直呼過程中很像是身體在跟自己對話，「比如說我喝了一口牛奶，我就覺得啊，我好像被什麼東西滋養到了。」又會回頭查詢牛奶的營養素，了解為什麼自己會有這樣的愉悅感，直到某天突然發現牛奶喝起來竟然淡如水，「就是在透過食物來認識自己的身體，選擇食物、認識食物。」更打趣笑說至今還常看到有些寫「蔡依林營養師」的人分享飲控方法，「我想說，這位是…？他寫的內容好像不是我今天早上吃的。」