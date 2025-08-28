Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

記者蔡琛儀／台北報導

Marz23推出新單曲〈不簡單的歌〉，邀請Faye詹雯婷合作，歌曲以「失去希望會傳染，勇氣也會」為核心，獻給所有承受生命重量仍選擇前行的人。Marz23坦言，這首歌承載了對重生的體悟，「最難的莫過於送走父親、迎接兒子，卻也因此更懂生命。」

▲Marz23、Faye詹雯婷合作歌曲〈不簡單的歌〉。（圖／華納提供）

談到合作，他笑說是一場命中注定：「三年前寫歌就想到Faye的聲音，後來竟發現她生日和兒子同一天，就在同一刻，手機傳來朋友的訊息，說最近在忙Faye的工作，我立刻透過朋友遞出邀約，Faye也馬上答應了！」Marz23笑說：「到現在我都還不知道怎麼解釋這一切，只能說這世界沒有巧合。」

Faye一開始覺得Marz23外型酷酷有距離感，「一開始覺得他刺青很多，外型酷酷的，感覺不好相處；但後來聽到他的音樂，完全改變了印象。」正式合作後，Faye說：「他其實非常善良、真誠而且直接。我覺得他的音樂之所以能打動人，是因為他的想法很單純，不複雜，反而有更大的力量，感染並激勵了很多人。」Faye也笑說，私底下的Marz23十分細心又有禮貌，「有時候甚至會有點過於客氣，讓人不好意思。」

▲Marz23、Faye詹雯婷互相分享對彼此的印象。（圖／華納提供）

MV以寓意打造「繃帶人」世界，象徵承受不住而被束縛的靈魂。直到音樂響起，角色開始撕開恐懼、掙脫包裹。Marz23與Faye化身探員，帶領小隊進入廢墟，守護並理解那些迷失的靈魂。拍攝期間，劇組歷經颱風前夕狂風暴雨與酷熱高溫，最後竟迎來陽光與雙彩虹，巧妙呼應歌曲核心精神：「困境中抬頭，就能看見希望。」