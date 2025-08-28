《左撇子女孩》參加奧斯卡！導演感動發聲：是一封寫給台灣的情書

記者黃庠棻／台北報導

連續獲得坎城影展、多倫多影展、釜山影展等國際影展肯定的《左撇子女孩》，今（28）日不僅又入選溫哥華影展，更確定將代表台灣參加奧斯卡角逐國際電影獎項的資格。

▲《左撇子女孩》代表台灣參加奧斯卡，角逐國際電影獎項的資格。（圖／光年映畫提供）

在台灣土生土長的導演鄒時擎感性表示「能以《左撇子女孩》代表台灣參加奧斯卡國際電影獎項，是一份無比的榮耀。這部電影的靈感來自我成長的土地與家庭的記憶，能把這些故事帶到世界舞台，與來自各國的電影人一同交流，是我夢寐以求的時刻。」

▲《左撇子女孩》代表台灣參加奧斯卡，角逐國際電影獎項的資格。（圖／光年映畫提供）

鄒時擎說道「我要特別感謝文化部，台北市影委會，以及一路支持我們的團隊和觀眾。沒有你們的信任與陪伴，這部作品不可能誕生。《左撇子女孩》是一封寫給台灣的情書，也是一封寫給全世界的信，希望透過電影讓更多人看見台灣的力量與溫度。謝謝評審與大家的肯定，這份榮耀屬於所有支持台灣電影的人。」

▲《左撇子女孩》代表台灣參加奧斯卡，角逐國際電影獎項的資格。（圖／光年映畫提供）

主演之一的蔡淑臻聞訊亦表示「恭喜導演和團隊並且感到無比榮幸。真心期待「左撇子女孩」這個美麗的故事，能夠被全世界聽見、看見。」9歲的葉子綺則說「很開心！我很想有一天能夠去好萊塢演戲！」

▲《左撇子女孩》代表台灣參加奧斯卡，角逐國際電影獎項的資格。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》由台灣導演鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製片人、共同編劇及剪接，全片在台灣拍攝，聯合法國、台灣、美國、英國共製，9月17日將在法國上映，台灣定檔10月31日搶先全亞洲上映。

▲《左撇子女孩》代表台灣參加奧斯卡，角逐國際電影獎項的資格。（圖／光年映畫提供）

電影描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活，三人努力適應都市節奏。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜，一位左撇子女孩使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結也隨之浮現。更多電影詳情見光年映畫官方FB及IG資訊。