臺北音樂博覽會明起跑！　「2超大咖天后」宣告驚喜現身

▲辛曉琪將現身攤位。（圖／北流提供）



記者翁子涵／台北報導

臺北流行音樂中心主辦的2025臺北音樂博覽會（TMEX）將於8月28日至31日盛大舉行，今年品牌攤位看點十足，將邀請兩大華語經典女歌手齊豫與辛曉琪親臨攤位，分別舉辦難得的簽名會，顏社的迪拉也將親臨現場，帶來限定手沖咖啡體驗。

▲▼齊豫、林強也都將現身活動。（圖／北流提供）



該攤位更安排夜貓組及饒舌歌手趙翊帆，分別於活動期間舉辦簽名活動，為現場增添驚喜與熱度，另一大亮點則是睽違多年推出新專輯《時間浸漬》的林強，將現身TMEX，攜手義大利藝術家Luca Bonaccorsi於文化推廣機構攤位舉辦快閃簽名會。

林強笑說，上次參與簽名會已是數十年前《向前走》發行時，很開心能藉此機會與樂迷互動，聆聽回饋也順道見見老朋友，攤位也將限量開賣Mong Tong《明日音》專場演出早鳥票，邀請樂迷踏入聲光交織的開源宇宙，見證無限想像的音像世界。

當天林強也將以新專輯元素為基底，進行即興拼貼與演出，帶領觀眾體驗一場沉浸式的聲音與影像盛宴。他期望透過TMEX的座談與演出，讓更多人了解音樂著作權權益，至於個人未來計畫，林強透露正投入多項配樂工作，並預告將與某設計展團隊合作，帶來更多驚喜演出。

