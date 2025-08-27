楊宗緯宣布「取消活動」！　重摔2m高舞台臉色痛苦

記者張筱涵／綜合報導

歌手楊宗緯23日晚間在大陸西寧「動聽音樂超級live演唱會」中，因舞台機關後退踩空，從近2公尺高處跌落受傷。雖於事發後發文報平安，但楊宗緯工作室26日最新聲明指出，他將因身體狀況無法出席原定9月4日在四川遂寧舉辦的央視綜藝《神采正飛揚—郎酒之夜》演唱會。

▲楊宗緯23日重摔2公尺高舞台，被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）



楊宗緯工作室聲明中表示，楊宗緯目前正積極配合專業醫療團隊的治療與康復，出於對藝人健康的謹慎考量及遵循醫囑，將缺席即將到來的央視演唱會。聲明同時強調，健康與安全是當下最重要的事，並呼籲外界一同祝願楊宗緯早日康復，未來能以更好的狀態重返舞台。

▲楊宗緯工作室最新聲明。（圖／翻攝自微博／杨宗纬后援会之鸽聚院）



回顧意外發生當時，楊宗緯正在演唱〈越過山丘〉，疑似因舞台機關突然後退踩空墜落，臉色痛苦、需人攙扶離場，隨即送醫檢查。主辦方「動聽（上海）音樂文化發展有限公司」當晚已發聲明證實意外，強調醫護團隊第一時間展開急救並送醫，並為演出中斷致歉。楊宗緯本人則在24日凌晨於社群平台報平安，表示「我沒事，讓你們擔心了」，同時感謝現場醫護與主辦方的協助，也向支持他的粉絲表達歉意與感激。