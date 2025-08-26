「國民初戀臉」是他！　洪暐哲卻不敢告白...原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

洪暐哲在七夕前推出新單曲〈分你一半耳機〉，甜蜜描繪心跳勝過音樂的告白氛圍。雖然他自認是理性的獅子座，私下還有小潔癖不愛分享耳機，但因為是和熟識好友合作MV，被浪漫氛圍融化，「真的會忍不住想把耳機分享給對方，工作人員還開玩笑說，哎呦用這種告白一定成功的啊！覺得是甜蜜可愛的小心機。」

▲洪暐哲在七夕前推出新單曲〈分你一半耳機〉，MV請到盧以恩出演。（圖／年代整合行銷提供）

被稱有「國民初戀臉」的他，坦言學生時期常被告白，自己卻沒真正表白過，「可能課業壓力大，覺得無法維持好感情，所以常常不知如何回應。」MV中穿上校服模樣受到粉絲喜愛，讓大家敲碗期待他挑戰校園劇，他也笑說「我一定很期待！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

拍攝過程中，最讓他崩潰的並非舞蹈或長時間拍攝，而是天台拿仙女棒的片段，「因為小時候被炸過，所以很怕火花，結果畫面裡表情超僵硬，只好交給女主角演浪漫。」

▲洪暐哲自爆學生時期常被告白。（圖／年代整合行銷提供）

這次MV邀來金鐘新人盧以恩合作，兩人雖同為北藝大校友，卻因朋友介紹才認識，合作起來默契滿分。洪暐哲誇以恩情感表達到位，讓自己更快進入角色，現場氛圍甜到工作人員狂笑，「如果有劇組找拍戲，一定要互相推薦對方！」