《2分之一強》早川小百合公開新身分！　考到4類教師資格

記者劉宜庭／綜合報導

日籍女星早川小百合過去是台灣談話性節目《2分之一強》的固定班底，近年來淡出螢光幕，讓許多粉絲相當好奇她的近況。她23日無預警在社群平台曬出日本的中文教師證照，宣布自己有了「新身份」，並透露其實這2年都回到日本的大學補學分，如今苦讀有成，一口氣拿下了4張教師證照，超狂學霸經歷驚豔眾人。

▲早川小百合曾是《2分之一強》的固定班底。（圖／翻攝自早川小百合IG）



早川小百合2015年來台發展，2018年定居後，因成為《2分之一強》的常客而打開知名度。然而，近兩年她在台灣的演藝活動減少，原來是為了完成學業。她發文透露，自己兩年前回到日本的大學，一邊修讀主修「華人圈政治經濟」，一邊上教師課程，每天從早上8點上課到晚上9點，直呼「超級辛苦的」。

如今苦盡甘來，早川小百合開心秀出剛收到的中文教師證照，並細數自己獲得的所有資格，包含：國中社會科、國中中文、高中地理歷史公民、高中中文，總共4張教師證。對於為何要收集這麼多證照，她俏皮地賣了個關子：「要幹嘛？繼續關注我吧！」

▲早川小百合秀出中文教師證照。（圖／翻攝自早川小百合IG）



不過，早川小百合也透露了未來的夢想，表示正在考慮編寫中文教科書，終極目標是能在日本NHK電視台主持中文教學節目。她感性地寫下，雖然演藝圈和教育界是不同行業，但她想「引導人們朝著更積極、更富裕的方向前進」的初衷是一樣的。她斜槓當老師的勵志近況，也引來大批粉絲留言支持，為她送上祝福。

【早川小百合全文】

小百合的新身份

收到了日本的中文老師證照！

2年前我回日本上大學補學分了

大學時候一邊上主修（華人圈政治經濟）的課一邊上教師課程課超級辛苦的（從早八到晚上9點下課）

都到齊了都值得了

總共有；國中社會、中文，高中地理歷史、中文的教師資格

收集這麼多資格要幹嘛？繼續關注我吧

中国語の教員免許が届いたよ

これにて全部で、

中学：社会•中国語

高校：地歴公民•中国語

の教員免許をもってます！

芸能と業界は違うけど、人を前向きにより豊かな方向へ導くお手伝いがしたいのは一緒

中国語のテキストも考えてるよ、応援してね

夢はNHKテレビで中国語