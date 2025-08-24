快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior迎來20週年，他們22日起以首爾為起點，舉辦Super Show 10的巡演，怎料，稍早圭賢發生意外，他因視線不良踩空重摔，成員嚇到聚集在他身邊，一名現場粉絲向《ETtoday》透露，他兩段一度無法上台，另外從粉絲釋出的影片裡，也可以看到他走路一跛一跛，但依舊相當敬業唱完全程，現是坐在椅子上繼續完成舞台，令歌迷相當心疼。

▲圭賢舞台上重摔，消失30分鐘後，敬業地現身坐著唱歌。（圖／粉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



Super Junior的巡演於22日起正式開跑，怎料，稍早傳出圭賢在舞台上重摔的意外，起初觀眾以為是麥克風掉了，但後來才發現不對勁，成員也一個個往圭賢身邊靠，他在成員的攙扶下站起來，一跛一跛地上樓梯，繼續把該首歌曲唱完，但表情藏不住疼痛感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲圭賢唱到安可時，甚至必須用雨傘撐著。（圖／粉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



據一名現場觀眾向《ETtoday》透露，圭賢幾乎消失了近30分鐘，推測應是在後台接受即時治療，不過，當他再度出現時，只能坐在椅子上唱歌，令歌迷心疼不已，而他雖然受傷，但依舊敬業把舞台演完。

▲圭賢稍早在舞台上重摔。（圖／翻攝自圭賢IG）



只是圭賢傷勢看起來不輕，觀眾提供的照片裡，他在唱到安可時，甚至必須用雨傘撐著，此情景令看在眼裡的粉絲非常擔心，紛紛表示「希望只是小傷」、「拜託不要有事」、「他太敬業了」。