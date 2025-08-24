沈玉琳病倒前畫面曝光！　「失聲無力強撐主持」網心疼：明顯不舒服

記者孟育民／台北報導

沈玉琳日前證實罹患白血病，事後他親自透過社群平台發布長文，詳細還原了從發病到確診的驚險過程。他2008年開始主持節目，至今17年從沒請過假，發病當天感受到極度不適，強撐了4集《11點熱吵店》主持工作，結束後用快哭出來的聲音打電話給妻子芽芽：「我沒辦法了。」如今節目畫面曝光，許多網友看了感到心疼說：「這集明顯身體很不舒服。」

▲沈玉琳工作到最後一刻，如今錄影畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沈玉琳日前提到，7月24日，他在錄《11點熱吵店》當天已感到前所未有的疲倦，甚至走五步路就需要休息，全靠意志力以及搭檔唐綺陽撐場。錄完影後，他用快哭出來的聲音打給老婆芽芽，表示自己「沒辦法了」，這也是他主持多年來第一次請假，「結婚以來在家人面前從不疲憊的硬漢，終於向身體低頭了。」

▲沈玉琳明顯感覺到有氣無力，以往招牌笑聲不見。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

如今當天錄影畫面也曝光，只見沈玉琳明顯氣色不佳、強顏歡笑，甚至失聲，跟以往活力主持時相差甚遠，不過他依舊敬業工作，專業訪問在場來賓。粉絲看到後紛紛感到心疼，直呼：「玉琳哥一定要早日康復」、「這集感覺沈玉琳身體很不舒服，連聲音都沒力量了」、「連搞笑都沒力氣了」、「看起來好虛弱」、「中氣真的有每況愈下」。

