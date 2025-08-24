《我們六個》大姊被迫跟母分開「這幕是即興」　游珈瑄看著天心喊媽

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》全劇播映完畢後，觀眾的感動久久無法褪去，馬志翔在完結篇當天表示，能與這麼專業、細膩的劇組，才華洋溢的年輕演員，以及演技超強的天心合作，他覺得很幸運，也很幸福。

▲《我們六個》飾演大姊秋伶的黃薇渟、游珈瑄演技獲得觀眾好評。（圖／大愛提供）

編劇林佳慧在田調時就已經感受到這部戲必須謹慎處理，讓每一個傷口都能找到出口。劇中游珈瑄跟黃薇渟的情緒高點，更展現出她們用盡全力，為角色原型發聲的使命感。

第11集中，黃薇渟在靈堂崩潰爆哭，也讓觀眾跟著潰堤。鏡頭透過「核彈級」回憶爸爸的畫面，巧妙連結了大小秋伶的情緒。黃薇渟發文「謝謝她也分享在戲中的哭戲配音也蘊含技術，例如其實配音是真的哭、假的哭還是不能用力哭，都必須煞費苦心和用心，這也讓她坦言，做演員有些面向是蠻好玩的，她呼籲劇迷「希望難過就停在結局就好！ 」

而游珈瑄飾演「小秋伶」，身為長女展現出的一言一行，牽動觀眾的心。在直播時，游珈瑄說拍攝期間讓她花心力的魔王場有好多，其中有場戲，是看著飾演爸爸的馬志翔載走天心，她吶喊「媽媽……」，劇本沒有要她喊「媽媽」，原本游珈瑄當時的心情有種想要說什麼又不能說的感覺，表演指導黃柔閔便提點她「如果想要說什麼話可以說」，她覺得當時年紀小束手無策「喊出來好像是我唯一可以做的事情了」。

不僅如此，游珈瑄的戲份篇幅大、拍攝壓力也大，她分享在拍攝的第一個月，自己每天都背著「我今天又搞砸了」、「完蛋了」的念頭回家，突然間驚覺似乎跟劇中「小秋伶」度過每天得心情有些相似，直呼「花盡氣力，事情怎麼好像還是沒有變好，甚至還變得更糟」。

對此，游珈瑄也把為自己打氣的話跟大家分享「我們可能都闖進一些勝率極低的冒險，未成年的小秋伶可以這麼勇敢，那我們好像也可以再撐一下吧？」

《我們六個》編劇林佳慧的作品包括《華麗計程車》、《雙城故事》等。她受訪時說「真實的故事我必須更謹慎，因為這些傷口不是我的，我沒有權利任意觸碰」。網路上都找得到六個孩子歷經難以至信的社會事件「但沒有人知道他們為什麼這樣選」。

▲《我們六個》編劇林佳慧。（圖／南希不設限書房提供）

12集的劇情，林佳慧從「秘密」破題，每個觀眾心中都有不為人知的秘密，一旦被打開後，一道道不同的「試煉」，隨著每一集劇情，也是觀眾的自我試煉。在田調的時候，林家慧發現六個孩子「有些事他們從來沒對彼此說過，直到看劇本才知道」，就連當事人自己也在重新認識彼此，林佳慧說這種雙重的「發現感」，讓故事有了另一層意義。

