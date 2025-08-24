ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

記者陳芊秀／綜合報導

47歲歌手楊宗緯昨日（23）晚間在大陸西寧舉辦的「動聽音樂超級live演唱會」驚傳摔傷意外，演唱中突然從近2公尺高的高台上直接墜落。有目擊者表示，他疑似頭部著地，有短暫昏迷的狀況。

▲▼楊宗緯重摔2公尺高舞台，被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲楊宗緯西寧演唱會重摔2公尺高舞台，全場震驚。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《紅星新聞》報導，楊宗緯正在演唱歌曲《越過山丘》時，因舞台機關突然後退，導致他當場踩空摔落2公尺高舞台。意外發生後，他的演出被迫中斷，現場工作人員緊急衝上前將他抬離送醫，後續表演則由同場歌手彭佳慧接替上場。從網路上流傳的影片可見，他被攙扶離場時，臉上表情極度痛苦，且行走異常困難，兩邊都有人攙扶，顯見傷勢不輕，隨行醫療人員頻頻回頭關心他的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊宗緯重摔2公尺高舞台，被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲楊宗緯被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊宗緯重摔2公尺高舞台，被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊宗緯重摔2公尺高舞台，被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲現場目擊者稱楊宗緯摔落後曾短暫昏迷。（圖／翻攝自微博）

對此，演唱會主辦方「動聽（上海）音樂文化發展有限公司」於深夜發布官方聲明，證實楊宗緯在舞台上發生意外跌落。聲明中指出，事發當下，現場醫療團隊已立即啟動應急預案進行初步救治，並透過救護通道將他送往最近的重點醫院進行全面檢查與緊急處理。主辦方強調，目前正全力協調，確保楊宗緯能得到最妥善的醫治，其健康與安全是當前首要關切，並對演出中斷向所有現場觀眾致以最誠摯的歉意，承諾將透過官方管道及時發布後續進展。

楊宗緯於凌晨1點38分發文報平安，「我是宗緯，我沒事，讓你們擔心…哎唷…我真不好意思…」他表示目前狀況良好，更不忘祈求媽媽不要看熱搜，並透露事發第一時間，西寧主辦方與醫護人員第一時間協助，「第一時間攜擁著我，一步一步坐上救護車，車上的醫護人員將我雙手緊握，時刻都投以最關懷的眼神，不斷地檢視我的狀況，讓我安心」。他感謝大家關心，最後寫道：「我真的受到大家好多的照顧，好好的照顧，我們都要好好的，所以請放心，我會好好的。」

▲▼楊宗緯重摔2公尺高舞台，被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲演唱會主辦方發文。（圖／翻攝自微博）

【楊宗緯發文】

大家，

我是宗緯，我沒事，

讓你們擔心⋯

哎唷⋯

我真不好意思⋯

現在我都好，

離精神小夥就一步之遙。

祈求老媽別看熱搜，

莫為兒孫作馬牛，

擔憂西又擔憂東。

西寧是個溫暖的大城市，

予我熱情與支持，

也辛苦主辦方，

第一時間攜擁著我，

一步一步坐上救護車。

車上的醫護人員將我雙手緊握，

時刻都投以最關懷的眼神，

不斷地檢視我的狀況，

讓我安心。

也勞好友們ㄧㄧ捎來關切，

我真的好愛你們，

好愛好愛，

除了愛只有愛。

此刻千頭萬緒、千言萬語，

辛苦我的樂手，

心疼我的工作夥伴，

但是我的內心熱意湧動，

我真的受到大家好多的照顧，

好好的照顧，

我們都要好好的，

所以請放心，

我會好好的。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊宗緯

推薦閱讀

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

5小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

13小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

9小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

15小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

20小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

8小時前

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

1小時前

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

10小時前

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

9小時前

白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

8/20 15:34

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

14小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

13歲愛犬胃癌離世！米可白收「真毛擬真公仔」秒落淚：是我的錢錢

17分鐘前0

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

30分鐘前2

8月24日星座運勢／天秤座進入熱戀期　處女財運結果不如預期

1小時前1022

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

5小時前734

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

8小時前63

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

9小時前50

王瑞霞「這八點檔男星唱情歌都不看我」！ 黃文星急解釋真的有

9小時前30

《小城故事》客語版問世！鍾鎮濤剪長髮扮客家仔　李烈曝：其實比較喜歡譚詠麟

9小時前1515

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

9小時前96

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    5小時前1434
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    13小時前161
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！
    9小時前3015
  5. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    15小時前223
  6. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    20小時前189
  7. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    8小時前123
  8. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    1小時前2021
  9. 王識賢坦承《家後》原是寫給他送給江蕙
    10小時前12
  10. 林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」
    9小時前186
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合