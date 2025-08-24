楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

記者陳芊秀／綜合報導

47歲歌手楊宗緯昨日（23）晚間在大陸西寧舉辦的「動聽音樂超級live演唱會」驚傳摔傷意外，演唱中突然從近2公尺高的高台上直接墜落。有目擊者表示，他疑似頭部著地，有短暫昏迷的狀況。

▲楊宗緯西寧演唱會重摔2公尺高舞台，全場震驚。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《紅星新聞》報導，楊宗緯正在演唱歌曲《越過山丘》時，因舞台機關突然後退，導致他當場踩空摔落2公尺高舞台。意外發生後，他的演出被迫中斷，現場工作人員緊急衝上前將他抬離送醫，後續表演則由同場歌手彭佳慧接替上場。從網路上流傳的影片可見，他被攙扶離場時，臉上表情極度痛苦，且行走異常困難，兩邊都有人攙扶，顯見傷勢不輕，隨行醫療人員頻頻回頭關心他的狀態。

▲楊宗緯被抬離時表情痛苦。（圖／翻攝自微博）

▲現場目擊者稱楊宗緯摔落後曾短暫昏迷。（圖／翻攝自微博）



對此，演唱會主辦方「動聽（上海）音樂文化發展有限公司」於深夜發布官方聲明，證實楊宗緯在舞台上發生意外跌落。聲明中指出，事發當下，現場醫療團隊已立即啟動應急預案進行初步救治，並透過救護通道將他送往最近的重點醫院進行全面檢查與緊急處理。主辦方強調，目前正全力協調，確保楊宗緯能得到最妥善的醫治，其健康與安全是當前首要關切，並對演出中斷向所有現場觀眾致以最誠摯的歉意，承諾將透過官方管道及時發布後續進展。

楊宗緯於凌晨1點38分發文報平安，「我是宗緯，我沒事，讓你們擔心…哎唷…我真不好意思…」他表示目前狀況良好，更不忘祈求媽媽不要看熱搜，並透露事發第一時間，西寧主辦方與醫護人員第一時間協助，「第一時間攜擁著我，一步一步坐上救護車，車上的醫護人員將我雙手緊握，時刻都投以最關懷的眼神，不斷地檢視我的狀況，讓我安心」。他感謝大家關心，最後寫道：「我真的受到大家好多的照顧，好好的照顧，我們都要好好的，所以請放心，我會好好的。」

▲演唱會主辦方發文。（圖／翻攝自微博）

